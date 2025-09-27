Pas një sezoni turistik të suksesshëm, kryetari i Bashkisë Shkodër, Benet Beci, ka ndarë një analizë të detajuar mbi zhvillimet e fundit në sektorin e turizmit në këtë qytet.
“Në vitet e fundit Shkodra ka përjetuar një transformim të jashtëzakonshëm në fushën e turizmit. Nga një potencial i njohur prej dekadash, sot jemi dëshmitarë të kthimit të tij në një realitet ekonomik dhe social që prek drejtpërdrejt jetën e qytetarëve tanë.”, shkruan Beci.
Sipas të dhënave që ka publikuar Beci, numri i netëve të akomodimit në Bashkinë Shkodër është rritur në mënyrë të ndjeshme. Në vitin 2022, ky tregues ishte rreth 264 mijë netë, ndërsa për vitin 2025 pritet të arrijë mbi 538 mijë netë, duke shënuar një dyfishim brenda katër vitesh. Madje vetëm deri në fund të gushtit 2025, numri i netëve të qëndrimit ka tejkaluar shifrën e gjithë vitit 2024 së bashku.
Kjo rritje është e shpërndarë në të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër, me Velipojën që vazhdon të jetë destinacioni kryesor i sezonit veror, por edhe Thethin në Alpe që ka përjetuar një zgjerim të jashtëzakonshëm falë aksesit të përmirësuar dhe promovimit ndërkombëtar. Sipas Becit, “Velipoja mbetet gjeneratori kryesor i volumit, me një sezon të përqendruar në korrik-gusht, por tashmë me rritje të dukshme edhe në qershor dhe shtator.“
Qyteti i Shkodrës sipas tij po kthehet në një qendër të rëndësishme kulturore dhe ekonomike, duke ofruar aktivitete turistike gjatë gjithë vitit dhe duke mbështetur rritjen e netëve të akomodimit në muajt e pranverës dhe të vjeshtës.
“Ky zhvillim nuk është thjesht statistikë. Ai përkthehet në të ardhura direkte prej dhjetëra milionë eurosh vetëm gjatë vitit 2025, të shpërndara në hotele, restorante, transport, kulturë e tregti. Më e rëndësishmja, ky aktivitet mbështet qindra vende pune të plota në qytet dhe zonat përreth.
Pra, turizmi nuk është më një premtim i largët – është sot një sektor real dhe i gjallë, që gjeneron punë e të ardhura për qytetarët e Shkodrës.”, tha kryetari Beci. Ai vuri në dukje se zhvillimi i turizmit ka sjellë dhjetëra milionë euro të ardhura të shpërndara në sektorët e hotelerisë, restoranteve, transportit, kulturës dhe tregtisë, duke krijuar qindra vende pune të plota në qytet dhe zonat përreth.
Një tjetër aspekt pozitiv është fakti që qyteti i Shkodrës mban mbi 90% të netëve të akomodimit në muajt e ftohtë, duke garantuar aktivitet të qëndrueshëm jashtë sezonit të verës dhe duke i dhënë jetë biznesit gjatë gjithë vitit.
Megjithatë, Beci thekson se sfidat e reja kërkojnë bashkëpunim më të gjerë dhe dialog të strukturuar me sektorin privat, akademinë dhe shoqërinë civile. Ai fton për krijimin e një platforme të përbashkët për turizmin që do të garantojë zhvillim me cilësi, duke ruajtur identitetin dhe mjedisin e Shkodrës.
Në përfundim, kryetari i Bashkisë përmend se një sërë projektesh infrastrukturore, urbane dhe kulturore janë tashmë në proces dhe pritet që efektet e tyre të jenë të dukshme së shpejti, duke vendosur Shkodrën në një vend të merituar në hartën e turizmit shqiptar dhe rajonal.
