Ish-ministrja e Arsimit e Lulzim Bashes ne prag te zgjedhjeve te vitit 2017, Mirela Karabina, eshte shfaqur pas tre vitesh ne opinion publik si “zedhenesja” e kryedemokratit ne protesten per Teatrin. Pasi doli dhe beri nje shfaqje te shemtuar linçimi si ne kohen e diktatures, sot ka vazhduar fushaten e sulmit personal ndaj keshillit Bashkiak, por, teksa ben kete ka shpalosur te gjithe injorancen e saj ndaj gjuhes shqipe.

Siç shihet nga postimi i ish-ministres se Arsimit, theksojme, ish-ministre e Arsimit, gjuha shqipe eshte larg saj. Gabimet ne shenimin e Karabines jane me te shumte se fjalet qe ka shkruar korrekt. Sot, Karabina qe nuk di as te shkruaje gjuhen shqipe ne menyre korrekte, e qe e mban vetem edhe per doktoreshe shkencash, ben moral ne emer te Bashes per Teatrin e kulturen dhe fyen publikisht njerez ne podiume e rrjete sociale. Shqiptaret kane praktikisht para syve ministren e Bashes, vizionin e PD, ekipin e selise blu, te cilet duhet te punojne me pare me gjuhen shqipe qe te pakten sulmet komuniste qe bejne, t’i shkruajne me shqipe korrekte qe te mos vihet kaq ne pah paaftesia. /Lexo.al/

/e.rr