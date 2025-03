Gazeta gjermane “Bild” ka publikuar një artikull, ku flet mbi ADN-në dhe origjinën e presidentit rus, Vladimir Putin. Mediat gjermane pretendon se hakerat janë ata që kanë arritur të zbulojnë ADN-në e Vladimir Putin.

Lajmi vjen vetëm pak ditë pasi u zbulua se Putin është aq i kujdesshëm për mbrojtjen e ADN-së së tij, sa që në udhëtimet jashtë shtetit, shoqëruesit e tij ia mbledhin fecet me qese dhe i marrin me vete.

“Nga frika se dikush mund të zbulojë origjinën e tij gjenetike dhe “dobësitë” e lidhura me to, Putin shmang kontaktin fizik me shumicën e mysafirëve të tij. Ai pi vetëm nga gotat që ka sjellë me vete dhe më pas i ka mbledhur sërish. Që nga viti 2017, ai madje thuhet se ka punësuar agjentë që mbledhin feçet e tij në udhëtime jashtë vendit dhe i dërgojnë përsëri në Rusi për t’i shkatërruar atje. Por asnjë nga këto nuk e ndihmon më shefin e Kremlinit”, thuhet në artikullin e “Bild”.

Më tej në artikull thuhet se hakerët kanë hakuar kompjuterin e Mikhail Putin (58 vjeç), nipit të dytë të presidentit rus, në emër të një agjencie qeveritare.

Sipas asaj që raportohet në median gjermane, gjyshërit e Vladimir Putinit janë stërgjyshërit e Mikhail Putin. Prandaj, dy Putinët kanë një ngjashmëri gjenetike prej 6.25 për qind. Kështu që Mikhail dhe Vladimir të dy mbajnë të njëjtin haplogrup mashkullor Y, pasi ata kanë një paraardhës të përbashkët në linjën atërore. Kjo do të thotë se ata kanë të njëjtat mutacione në Kromozomin-Y të tyre.

Hakerët gjetën informacion shpërthyes në kompjuter: nipit të Putinit iu bë një test gjenetik nga kompania lider ruse “Genotek” në Dhjetor 2022, rezultatet e të cilit i mori në Shkurt 2023.

Rezultatet e pretenduara të ADN-së së Mikhail Putin

“Testi gjenetik i nipit të Putinit thuhet se tregon se Vladimir Putin, si të gjithë Putinët meshkuj, është anëtar i haplogrupit E-V13, i cili është i rrallë në Rusi. Ky varg gjenesh e ka origjinën në Kosovën e sotme. 30 për qind e njerëzve atje e zotërojnë atë. Në të gjithë Ballkanin është rreth 15 për qind, në Rusi është më pak se pesë për qind”, thuhet në artikullin e “Bild”.

Shpërndarja e linjës E-V13 në Europë

Më tej shtohet se ADN-ja, E-V13 mund të përbëjë disa rreziqe për pronarët e saj, duke përfshirë Mikhail dhe Vladimir Putin. Kjo përfshin një rrezik në rritje të kancerit të prostatës. Një studim zbuloi një lidhje midis sëmundjes dhe gjenomit të Putinit.

Sipas hakerëve, nipi i Putinit është gjithashtu veçanërisht i ndjeshëm ndaj paranojës. Është e paqartë nëse kjo vlen edhe për xhaxhain Vladimir.