Anglia ka siguruar kualifikimin për në gjysmëfinalen e Botërorit. “Tre Luanët” triumfuan 2-1 me përmbysje ndaj Norvegjisë, pas shtesave, falë dopietës së Jude Bellingham.
Koha e rregullt u mbyll në barazim 1-1, me anglezët që shpëtuan me fat në disa raste.
Schjelderup i dha avantazhin Norvegjisë në minutën e 36-të, me një supergol, por festa zgjati pak.
Në fundin e pjesës së parë, Bellingham barazoi shifrat, pas një asisti të marrë nga Gordon.
Në pjesën e dytë Norvegjia gjeti golin me Heggem, por u anulua pas rishikimit në VAR, ndërsa Ajer u ndal nga tranversa.
Në fillimin e shtesave, Bellingham shënoi të dytin dhe të kualifikimit për Anglinë, që kualifikohet në një gjysmëfinale të Botërorit për herë të katërt në histori.
Nga ana tjetër merr fund ëndrra e Norvegjisë së surprizave në këtë botëror.
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