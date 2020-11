Dëshmia e filmimi i një banori nga Krusha e Madhe, i quajtur Milaim Bellanica, i cili pretendon se filmimet e masakrës së serbëve në fshatin e tij ia ka dorëzuar kryetarit të opozitës Lulzim Basha, është temë diskutimi në studion e emisionit “Open”.

Bellanica i cili është i ftuar në emision përmes një lidhje direkte, u përplas me analistin Enton Abilekaj dhe publicistin Fahri Balliu. Dyshja, pretendon se Bellanica po bën një dëshmi të rreme, duke shtuar se nuk ka logo të Gjykatës së Hagës. Ndërsa nga krahu tjetër Bellanica tha se dëshminë e ka bërë me shpirt dhe ajo është bërë para disa viteve, ku ka deklaruar se Basha i është prezantuar si student dhe ka qenë me uniformë të Gjykatës së Hagës.