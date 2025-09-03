Zëvendëskryeministrja Ministrja Balluku e konsideron të mbyllur fazën e parë të reformës për ujin. Ajo theksoi se po hedhin hapat e parë drejt fazës së dytë, me synimin për të krijuar një Operator Kombëtar të prodhimit dhe shpërndarjes së ujit.
Një nga rastet që ka ngjallur shqetësim sipas Ballukut është ai i burimit ujor në zonën e Tragjasit, i cili sipas ekspertëve mund të furnizojë një pjesë të mirë të jugut të vendit.
Megjithatë, banorët e zonës kanë kundërshtuar përdorimin e këtij burimi për furnizimin e zonës Dhërmi–Palasë, duke ushtruar të drejtën e tyre për të refuzuar transferimin e sasive të ujit. Ministrja theksoi se do prisnin banorët të binden.
“Në 2021 nisëm një reformë të thellë. Patëm rezultate dhe ne e quajmë të përmbyllur fazën e parë të kësaj reforme të thellë.
Kemi parasysh që qëllimi dhe përmbajtja e fazës 1 të reformës, na vë para një përgjegjësie të re dhe në fazën e dytë që konsiston në krijimin e operatorit të dytë të Shpërndarjes së Ujit.
Nuk do të thotë që do të shpikim rrotën. Shpeshherë e quajmë humbje teknike, nuk bëhet fjalë për humbje teknike, marrim rastin e energjisë me shërbime që nuk ofroheshin, fatura aforfe. Pra, duke pasur shembullin e sektorit të energjisë elektrike dhe aksionin dhe përparimin që ka bërë, por edhe për ndryshimin e thellë që pësoi në 2019 me ndarjen e shoqërive si një kërkesë e BE-së, ne sot kemi një skemë të qartë të funksionimit të kompanive që ofrojnë shërbime jetike në vendin tonë.
Për këtë arsye, duke diskutuar si me drejtuesit rajonalë, kemi arritur në rezultatin që krijimi i një Operatori Kombëtar të prodhimit të ujit do të na çonte në një nivel tjetër.
Do të sjell një rast që na ka shqetësuar mjaftueshëm, që ka të bëjë me një burim ujëor në zonën e Tragjasit, i cili i parashikuar nga ekspertët do furnizonte një pjesë të mirë të jugut, por me të drejtën e tyre banorët e zonës e refuzojnë marrjen e këtyre sasive të ujit për të furnizuar zonën e Dhërmi-Palasës. Por ne kemi vendosur ti bëjmë ata pjesë të bisedës dhe ti bindim.”, tha Balluku.
“Ndaj jemi nëntë muaj me vonesë.”, shtoi ministrja.
