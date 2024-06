Pas disfates ne ndeshjen e pare, Belgjika u rikthye tek fitorja pasi mundi 2-0 Rumaninë. Nje ndeshje e dominuar tersisht nga belget qe zhbllokuan rezultatin qe ne minuten e dyte te sfides.

Tielemans goditi fort nga jashtë zonës dhe mposhti portierin rumun. Edhe pas ketij goli ishin belget qe u shfaqen me kerkues drejt portes kundershtare.

Lukaku dhe De Brujn porvuan disa here porten ne pjesen e pare por pa sukses. Ne pjesen e dyte, Belgjika shenoi dhe golin e dyte me De Brujn dhe kaq mjaftoi per te siguaruar 3 pike e para.

Gjithcka do te vendoset ne ndeshjen e fundit pasi ne kete grup, jane te katerta ekipet me 3 pike. Rumania, Belgjika, Ukraina dhe Sllovakia. Ne takimin e radhes, Belgjika perballet me Ukrainen ndersa Rumania me Sllovakine.

/a.r