Hetimi i njohur si “Qatargate” është përqendruar te dyshimet se disa vende të huaja kanë tentuar të ndikojnë në vendimmarrjen e Parlamentit Europian përmes pagesave dhe dhuratave ndaj ish-deputetëve dhe atyre aktualë europianë.
Drejtësia belge ka lëshuar pasditen e djeshme, 22 qershor, një urdhër arresti për ish-komisionerin europian Dimitris Avramopoulos, në kuadër të hetimit për këtë skandal korrupsioni.
Hetuesit dyshojnë se Katari dhe Maroku kanë kërkuar të ndikojnë në proceset politike të PE-së përmes pagesave dhe favoreve për persona me ndikim. Të dyja vendet i kanë mohuar akuzat.
Autoritetet belge po kërkojnë heqjen e imunitetit të Avramopoulos, në mënyrë që ai të mund të merret në pyetje gjatë hetimit.
Avramopoulos ka qenë komisioner europian për Migracionin, Punët e Brendshme dhe Shtetësinë nga viti 2014 deri në vitin 2019, gjatë mandatit të Komisionit Europian të drejtuar nga Jean-Claude Juncker.
Aktualisht ai është deputet në parlamentin grek me partinë konservatore Demokracia e Re.
Emri i tij doli në hetim pasi ai kishte qenë pjesë e komitetit të organizatës joqeveritare Fight Impunity, një OJQ e themeluar nga ish-eurodeputeti Antonio Panzeri, një nga figurat kryesore të skandalit “Qatargate”.
Hetimi çoi më herët edhe në ndalimin e ish-eurodeputetes greke Eva Kaili.
Sipas prokurorëve belgë, Avramopoulos ka marrë para nga ajo që ata e cilësojnë si një “rrjet kriminal”.
Ish-komisioneri i mohon akuzat dhe thotë se të gjitha pagesat që ka marrë nga OJQ-ja janë deklaruar zyrtarisht dhe janë raportuar te autoritetet tatimore greke. Sipas procedurës, autoritetet belge kanë njoftuar palën greke. Çështja pritet të kalojë përmes institucioneve të drejtësisë greke dhe më pas në parlamentin grek për shqyrtim.
Avramopoulos: Roli im ishte vetëm “nderi”
Në një deklaratë të publikuar në dhjetor 2022, Avramopoulos tha se përfshirja e tij në Fight Impunity ishte vetëm simbolike dhe se ai nuk kishte asnjë përgjegjësi drejtuese apo menaxhuese.
Ai tha se komiteti ku bënte pjesë, së bashku me figura të tjera europiane si ish-shefja e diplomacisë së BE-së Federica Mogherini dhe ish-kryeministri francez Bernard Cazeneuve, kishte vetëm “karakter nderi”.
Avramopoulos deklaroi gjithashtu se kishte marrë miratimin me shkrim nga Komisioni Europian për këtë rol dhe se komiteti etik i institucionit kishte dhënë opinion pozitiv. Ai tha se kishte marrë rreth 5 mijë euro në muaj nga shkurti 2021 deri në shkurt 2022 dhe se këto pagesa ishin deklaruar dhe taksuar sipas ligjit grek.
Pas shpërthimit të skandalit “Qatargate”, Avramopoulos tha se dha dorëheqjen menjëherë nga organizata dhe kërkoi që emri i tij të hiqej nga faqja e saj.
Ndërkohë, Panzeri ka arritur një marrëveshje bashkëpunimi me prokurorët belgë në kuadër të hetimit. Deri tani, Avramopoulos nuk është shpallur fajtor për asnjë vepër penale dhe nuk ka ende një vendim përfundimtar gjyqësor mbi akuzat ndaj tij.
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