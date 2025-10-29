Fredi Beleri ishte si eurodeputet në tryezën e sotme të takimit të 20 të Komitetit parlamentar të Stabilizim-Asociimit. Ai nuk hezitoi me rreshtimin e një sërë problematikash që sipas tij ekzistojnë ende në Shqipëri.
“Nuk ka një parashikim apo hulumtim se 95% e shqiptarëve janë pro anëtarësimit në BE, mirëpo duhen bërë shumë gjëra për të drejtat themelore të pakicave. Në vitin 2017, qeveria shqiptare miratoi ligjin për njohjen e pakicave dhe në vitin 2024 kishim ligje shtesë për çështjen e vetëvendosjes dhe u desh deri tani që kjo të ndodhte. Kjo çështje nuk është ngritur, për arsimim në të gjitha nivelet, në gjuhën amtare, nuk ka ende një universitet grek në Shqipëri dhe ka probleme te papranueshme me nxënësit në shkolla.
Një tjetër problem lidhet me lirinë e fesë. Pas 70 viteve, ka filluar kthimi I pronave të institucioneve fetare. Liria e shtypit dhe e medias, janë të fokusuara në disa pika, janë në duart e dikujt dhe Shqipëria konsiderohet si vend që ka shtypin që është nën kontroll të qeverisë”, tha Beleri.
Kujtojmë se Beleri u vu në pranga 2 ditë para zgjedhjeve lokale në vend, më 12 maj 2023, i akuzuar për blerje votash teksa kandidonte për postin drejtues të bashkisë Himarë. Ai qëndroi 1 vit e 4 muaj në burg.
