Gazetari Artan Hoxha është shprehur në “Off the Record” me Andrea Dangllin, në A2 CNN, se vendimi i Greqisë për ta shpallur non-grata është vulosur nga Fredi Beleri, në sensin që u morr pas shkrimeve dhe investigimeve për eurodeputetin helen.
Ai gjithashtu nënvizoi se i ka cenuar Greqisë interesa të saj në territorin shqiptar duke u marrë si gazetar me çështje si masakra e Peshkëpisë apo rasti Kacifas.
“Unë nuk e di çfarë rreziku mund të përbëj unë për Greqinë? Unë jam thjesht një gazetar. Ajo është konsekuente, është në vijimësi qëndrimi që kam mbajtur unë. Në fakt unë kam bërë detyrën time si gazetar shqiptar duke raportuar për ngjarje konkrete aktuale, që janë raportime të aktualitetit. Ndryshe nga kolegët e mi të tjerë unë vazhdimisht u kam qëndruar në kokë këtyre si çështje, ndoshta edhe pse i njihja mirë, por edhe se më tërhiqnin dhe shikoja mënyrën sesi grekët përpiqeshin të interferonin brenda territorit shqiptar. Masakra e Peshkëpisë është një ngjarje që e kam ndjekur prej 30 vitesh, Rasti Kacifas është i freskët, ajo video ku ai del me automatik, me uniformë të forcave speciale, atë e kam nxjerrë unë. Dhe deri aty Kacifasi u trajtua si martir, dhe kur dolën pamjet vetë kryeministri grek, pasi në parlament asokohe është kërkuar të mbahej një minutë heshtje, Cipras ka thënë nuk mbajmë heshtje për terroristë që sulmojnë policinë e një vendi fqinj. Dhe kontribuues për këtë ishin ato imazhe. Unë jam marrë me zhvarrimet e Kosinës, me skandalin e tyre. Jam marrë me çështjen e varrezave greke në territorin shqiptar. Pastaj jam marrë me zgjedhjet në Himarë, me këtë Agimin e Artë, me grupet ekstremiste greke, ky Babis Karathanos, një nga njerëzit e shpallur non-grata në Shqipëri, që e përmendi po tek ju eurodeputeti Beleri. Unë kam ndjekur çështjen e zotit Beleri në vitin 2003 kur ai u dënua nga të gjitha shkallët e gjyqësorit në Shqipëri, për fyerje dhe dhunim të simboleve kombëtare. Duke qenë se i kam njohur të gjitha këto sigurisht që u ktheva në një lloj problemi për ta. Jam marrë me ngjarje konkrete. Të gjithë këta elementë ndikuan tek ky qëndrim”, tha Hoxha në “Off the Record” me Andrea Dangllin, në A2 CNN.
Por, gazetari investigativ nënvizoi se vendimi i autoriteteve greke u bë më i fortë kur Hoxha nisi të raportonte mbi të shkuarën e Fredi Belerit, gjatë kohës kur ai ndodhej në burgun e Fierit, por në Greqi rezultonte kandidat për Parlamentin Europian nën siglën e Demokracisë së Re.
“Pas disa proceseve gjyqësore që pata në Shqipëri me zotin Beleri, dhe sidomos gjatë fushatës për zgjedhjet në PE, ku Beleri ishte kandidat për eurodeputet i partisë Demokracia e Re të kryeministrit Qiriakos Micotaqis. Dhe në ato momente mediat greke rriten interesin për të kaluarën e zotit Belri dhe unë bashkëpunova me mediat e mëdha greke duke dhënë deklarata, por edhe duke marrë informata prej tyre. Dhe kjo i ka vendosur vulën. Unë kam pasur nota proteste edhe në të kaluarën nga Ministria e Jashtme greke dhe nga Ambasada e Greqisë për shkak të atyre që kam bërë këtu. Pas Kacifasit nuk hyja nga pikat e kalimit kufitar. Dhe kur kam hyrë në doganën e “Tri Urave” kam hyrë pasi kanë kaluar 5 vite nga Kacifasi. Pra të gjitha këto u bënë se bashku dhe me treguan se gjatë vitit të kaluar për shkak edhe të zgjedhjeve që u zhvilluan në Greqi. Se Greqia në Parlamentin Europian çon 17 ose 18 eurodeputet gjithsej dhe mes tyre partia në pushtet ka çuar vetëm 9 dhe një nga më të votuarit me mbi 200 mijë vota ishte Fredi Beleri, tregon se ai nuk ishte personi që herë pas here ishte nënvlerësuar në Shqipëri. Ai ka qenë mik me politikanë shumë të fuqishëm grek, pa ardhur në pushtet Qiriakos Micoatiqs. Ai ka qenë mik me ministrin e Brendshëm. Kështu të gjithë këto elementë çuan në këtë pikë. Unë nuk e deklarova në momentin e parë se kur ata e kanë marrë këtë masë. Por unë thashë në pranverën e vitit të kaluar që përkon me fushatën për zgjedhjet e PE, ndërkohe Beleri ka qenë në burg në Shqipëri. Për të mbuluar këtë motivin e madh një pjesë e mediave të djathta greke dhe pastaj dhe zoti Beleri këtu në studion tuaj të mbanin atë qëndrimin se tha shiko nuk ka lidhje me mua por ka lidhje me një foto”, tha Hoxha.
