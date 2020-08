Një nga shpërthimet më të mëdha në botë gjatë paqes, ndodhi dje në portin e Bejrut, duke vrarë të paktën 100 njerëz, duke plagosur mijëra të tjerë dhe duke lënë mbeturina në një pjesë të madhe të kryeqytetit libanez.

Më shumë se 2,750 tonë nitrat amoniumi shumë eksploziv, përbërësi kryesor në bombat e plehrave, shpërtheu kur një zjarr i ndezur siç duket nga një saldator u përhap në magazinën ku ishte ruajtur për gjashtë vjet.

Skenat apokaliptike u panë pas shpërthimit në zonën që rrethon portin, ku ndërtesat digjen dhe ekuipazhet e urgjencës kontrolluan furishëm rrënojat për të mbijetuarit.

Spitalet e dëmtuara ishin mbrëmë duke u rrudhur nën presionin e më shumë se 4,000 viktimave të plagosura nga shpërthimi, i cili u dëgjua madje edhe 125 milje larg në Qipro.

Shpëtimtarët punuan gjatë natës deri në mëngjes të Mërkurën në një vend që tashmë tërhiqej nga kriza e tij më e rëndë ekonomike në dekada.

Banorët e Bejrutit u zgjuan në një skenë shkatërrimi këtë mëngjes me tymin që ngrihej ende nga porti, ndërsa rrugët e mëdha në qendër të qytetit ishin të mbushura me mbeturina dhe automjete të dëmtuara, dhe fasadat e ndërtesave të çara.

Kreu i Kryqit të Kuq të Libanit tha: ‘Ajo që ne po dëshmojmë është një katastrofë e madhe. Ka viktima dhe të plagosur kudo kudo. ‘

Në një deklaratë të lëshuar këtë mëngjes agjensia humanitare tha se më shumë se 100 njerëz kishin humbur jetën.

Kryeministri Hassan Diab është zotuar se përgjegjësit do të ‘paguajnë çmimin’ dhe e zhytën vendin në një gjendje të jashtëzakonshme dy-javore.

Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Franca, shtetet e Gjirit dhe madje rivalët e hidhur Izraeli i kanë ofruar ndihmë vendit, i cili tashmë po lufton me krizat binjake ekonomike dhe koronavirus.

Dëshmitarët e krahasuan shpërthimin me një shpërthim bërthamor, dhe shkencëtarët duke bërë llogaritjet fillestare thanë se 2,750 tonë kimikate të rrezikshme prodhuan një shpërthim ekuivalent me rreth tre kilotona të TNT – afërsisht një e pesta forca e bombës atomike të Little Boy ra në Hiroshima në Botën e Dytë War.

Presidenti Michel Aoun deklaroi tre ditë zi dhe njoftoi se do të lëshojë 100 miliardë lira (66 milionë dollarë) të fondeve të urgjencës.

Shefi i Sigurimit të Përgjithshëm, Abbas më herët tha se ‘materiali shumë eksploziv’ ishte konfiskuar vite më parë, raportohet se nga një anije.

Presidenti Donald Trump mbrëmë e quajti shpërthimin një ‘sulm të tmerrshëm’ dhe tha se gjeneralët amerikanë i kishin thënë se duket se ishte shkaktuar nga një ‘bombë e një lloji’, pa ofruar prova./ Javanews

g.kosovari