Libani hyn në një raund të ri bisedimesh me Izraelin të martën në Uashington, me Bejrutin të vendosur të vazhdojë me negociatat e drejtpërdrejta, edhe pse ato duket se janë lënë në hije nga vendimi i Iranit për ta bërë Libanin pjesë të negociatave të tij me Shtetet e Bashkuara.
Zyrtarët libanezë kanë këmbëngulur se negociatat ballë për ballë me Izraelin janë e vetmja mënyrë për të siguruar fundin e luftës që ka filluar që nga 2 marsi, kur grupi i armatosur Hezbollah qëlloi Izraelin në mbështetje të Iranit dhe shkaktoi sulme ajrore dhe tokësore izraelite që kanë vrarë më shumë se 4 mijë njerëz në Liban. Negociatat do të zgjasin tre ditë. “Mbetet një problem themelor besimi midis nesh dhe izraelitëve në këto bisedime. Ne nuk mund t’i përmbushim kërkesat e tyre dhe ata i refuzojnë të gjitha tonat”, tha një zyrtar libanez për Reuters.
“Ky është i vetmi shans që kemi për të gjeneruar vrull në këto bisedime dhe në këtë tërheqje litari me Iranin”, tha zyrtari. Ndërkohë, Izraeli e sheh qëllimin e bisedimeve të ardhshme si “çarmatimin e Hezbollahut dhe arritjen e një marrëveshjeje të vërtetë paqeje” me Libanin, sipas zëdhënësit të qeverisë izraelite David Mencer. Mencer tha se pengesa e vetme për një marrëveshje me Libanin ishte Hezbollahu, për të cilin Tel Avivi thotë se duhet të çarmatosen dhe “të çmontohen”.
Qeveria libaneze ka vepruar me kujdes që nga viti 2025 për të çarmatosur Hezbollahun pa u përballur drejtpërdrejt me grupin, nga frika se kjo do të shkaktonte një konflikt civil. Hezbollahu e ka hedhur poshtë plotësisht çarmatimin dhe i ka bërë thirrje qeverisë të tërhiqet nga bisedimet e saj të drejtpërdrejta me Izraelin.
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