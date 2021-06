Partia Demokratike rrezikon të kthehet në një parti të vogël, kështu është shprehur anëtari i Këshillit Kombëtar të PD-së, Roland Bejko.

I ftuar në Spotlight nga Alban Dudushi, Bejko deklaroi se selia blu duhet të pranojë fraksionet, ose realitetin.

“Nëse Partia demokratike nuk do të jetë e bashkuar në diversitet, do të kthehet nesër në një parti të vogël, që nuk do të jetë dot konkuruese e denjë për të ardhur në pushtet. Sepse alternative tjetër është parti pushteti.

Dhe modele të tilla ka plot në Evropë. Kur them e bashkaur në diversitet, në mos pranoftë fraksionet, duhet të pranojë realitetin. Realiteti ëhstë që demokratët nuk bëhen dot të disiplinuar si tek Partia Socialiste, sepse ky zotëria që kur është rritur në familjen e vet është rritur si rebel, sepse edukata e tyre ka qenë kundër Komunizmit.

Ata që kanë lindur në kohën e Komunizmit dhe janë rritur në një familje kundër Komunizmit, janë rebelë dhe nuk e pranojnë dot disiplinë në një parti.”

/a.r