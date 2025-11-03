Analisti Roland Bejko në emisionin “Zëri i Shqiptarëve”, në ABC News analizoi përgjigjen e sondazhit për pyetjen “Pavarësisht se kë doni që të fitojë, kush mendoni se fiton në pesë bashkitë më 9 nëntor?”
79.5 % iu përgjigjën se fitues janë kandidatët socialistë, ndërsa 20.5% e tyre kandidatët opozitarë.
Sipas analistit Bejko kjo tregon sipas tij opozita në perceptimin e publikut është moralisht më e korruptuar.
“Ajo që më çudit është fakti që sa më shumë qeveria ka skandale, aq më shumë zvogëlohet opozita, paradoksalisht. Pra opozita në perceptimin e publikut është më e korruptuar moralisht. Në këto kushte zgjidhet midis dy të këqijave…”, u shpreh ai.
