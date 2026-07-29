Analisti Roland Bejko në një intervistë në “Ora e Fundit” në ABC News, foli për dëmet e dezinformimit në Shqipëri dhe luftën hibride.
“Ka struktura që nuk e duan Shqipërinë në BE. Po përdoret pakënaqësia e qytetarëve për luftë hibride. Aty mundohen të përfitojnë. Ka duar të padukshme që trazojnë dhe të përfitojnë nga situata”, tha ai.
“Opozita nuk e di se në çfarë mund të ndihmojë. Por qeveria përgjithësisht i ka numrat për të miratuar ligje, përjashto këtu reformën kushtetuese. Por opozitën në xhep e ka qeveria dhe çështjen e sigurisë përgjithësisht i takojnë qeverisë, presidentit. Por nëse duket konsensusi i opozitës, patjetër që duhet”, shtoi ai.
Ai gjithashtu foli edhe për marrëveshjen me SHBA duke e vlerësuar si të rëndësishme. Ndërsa u ndal edhe tek marrja e dokumentit nga deputeti Agron Shehaj duke thënë se ishte një veprim i pajustifikuar.
“Ajo që bëri Shehaj ishte e panevojshme. Është e pajustifikuar marrja e një dokumenti të klasifikuar. Ndërsa për Berishën duhet thënë se nuk dallohet për respektimin e Kushtetutës, ai ka shkelur Kushtetutën e partisë së vet”, tha Bejko.
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