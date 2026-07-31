Analisti Roland Bejko ka vlerësuar se reforma territoriale duhet të ndërtohet mbi analiza të thelluara dhe konsensus politik, duke kritikuar mënyrën se si po trajtohen propozimet e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike.
I ftuar në emisionin “Sheshi i Dollarit” në ABC News, Bejko tha se çdo reformë synon të përmirësojë atë që nuk ka funksionuar, por duke ruajtur bazat e sistemit.
“Çështja e reformës territoriale ka paradokse të pafundme. Kur bën një reformë do të thotë se ndryshon diçka që nuk ka funksionuar mirë, por duke ruajtur bazën. Komisionet e PS-së dhe PD-së duhej të kishin vendosur disa kritere dhe parime të përbashkëta, por ato nuk bien dakord”, u shpreh ai.
Sipas Bejkos, mungesa e kompromisit politik rrezikon ta bëjë reformën të paqëndrueshme dhe me jetë të shkurtër.
Ai theksoi se para hartimit të një reforme të re, duhej të ishte bërë një analizë e plotë e reformës territoriale të vitit 2015, për të vlerësuar nëse objektivat e saj janë arritur dhe cilat elemente kanë funksionuar ose jo.
“Nuk është marrë fare në analizë reforma e vitit 2015. Duhej parë çfarë është realizuar, çfarë ka funksionuar dhe çfarë jo, e më pas të vendoseshin kriteret e reja. Të dyja palët duhet të punonin së bashku”, deklaroi Bejko, duke iu referuar edhe qëndrimit të Arbjan Mazniku, i cili ka theksuar se “nuk kemi kohë për të humbur”.
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