Me Merkurin që bashkohet me Marsin në shenjën e Akrepit duke filluar nga dita e djeshme, 10 nëntor, do të shohim një rritje të sjelljeve të cilat mund të shkojnë deri në tradhti. Ky bashkim mund të ndikojë në thyerjen e besimit, mungesën e respektit fjalët e ashpra dhe lënduese.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Ndonëse dihet se është e vështirë të përballesh me të, sigurisht që nuk e meriton të tradhtohet.

Një gënjeshtër do të ekspozohet gjatë bashkimit të Merkurit me Marsin në Akrep më 10 nëntor, dhe ju do ta merrni vesh shumë shpejt. Bëni atë gjë që zemra do t’ju thotë dhe do të shihni se si janë realisht gjërat.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Meqenëse jeni kaq të guximshëm në dhënien e dashurisë, ju besoni se përpjekjet tuaja të ndershme janë gjithmonë të mjaftueshme dhe se ata që janë në pritje të dashurisë tuaj nuk mund të mos ju duan. Ju luftoni për të dashurit tuaj dhe supozoni se ata do të luftojnë për ju, në këmbim.

Por, jo të gjithë janë aq të pastër sa ju. Gjatë Lidhjes së Merkurit dhe Marsit në Akrep më 10 nëntor, do të shihni saktësisht se kush nuk është në nivelin tuaj dhe kush do t’ju tronditë duke ju tradhtuar.

Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)

Një nga arsyet që do të tradhtoheni është sepse keni shumë besim te një person dhe ai person nuk ka qenë kurrë ashtu siç e keni menduar. Por, mos u ndjeni keq pasi këtë nuk e keni kërkuar ju por thjesht ndonjëherë mundohuni t’i shihni gjërat siç janë.

Lidhja e Mërkurit dhe Marsit në akrep ju bën më të vetëdijshëm se keni tendencën gjithnjë të jeni naiv.