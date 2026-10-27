Aleanca e NATO-s duhet të jetë e përgatitur për luftë me Rusinë. Kështu ka bërë me dije Sekretari Britanik i Mbrojtjes, Wes Streeting.
Duke folur gjatë një vizite në Varshavë, Streeting tha se NATO nuk donte luftë, por se garancitë e Rusisë për të njëjtën gjë nuk mund të besoheshin dhe vuri në dukje atë që ai e quajti “terrorizëm i sponsorizuar nga shteti” kundër anëtarëve të NATO-s, shkruan A2.
Polonia dhe shtete të tjera të NATO-s në Evropën Qendrore dhe Lindore e kanë akuzuar Rusinë për akte sabotimi dhe “lufte hibride” kundër tyre, pretendime që Moska i mohon.
“I kam paralajmëruar qytetarët në Mbretërinë e Bashkuar se duhet të jemi të përgatitur për një skenar në të cilin Mbretëria e Bashkuar dhe aleanca e NATO-s e gjejnë veten në luftë me Rusinë. Jo sepse duam luftë; nuk kemi grindje me popullin rus dhe nuk kemi dëshirë për luftë me Rusinë. NATO është një aleancë mbrojtëse. Por kur Putini jep siguri se nuk ka ndërmend të provokojë një luftë me NATO-n, na kujtohet ajo që tha për Ukrainën vetëm disa ditë para pushtimit. Dhe e shohim qartë terrorizmin e sponsorizuar nga shteti që Kremlini koordinon kundër anëtarëve të NATO-s”, tha Streeting.
Komentet erdhën ndërsa Streeting ndodhej në kryeqytetin polak për të nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi në mbrojtje midis Polonisë dhe Mbretërisë së Bashkuar. Duke folur përkrah Streeting, Ministri i Mbrojtjes i Varshavës, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, tha se Polonia do të shtyjë Mbretërinë e Bashkuar që të afrohet më shumë me Bashkimin Evropian dhe t’i bashkohet nismave të mbrojtjes të BE-së.
“Polonia do të mbështesë rikthimin e Mbretërisë së Bashkuar në Bashkimin Evropian. Ne duhet ta shndërrojmë këtë moment rreziku për Evropën në një mundësi – veçanërisht brenda industrisë së mbrojtjes. Ne kemi të njëjtat pikëpamje për prodhimin e armëve”, u shpreh Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministri polak i Mbrojtjes.
“Ne do të bëjmë gjithçka që është në fuqinë tonë për të siguruar që Mbretëria e Bashkuar të luajë një rol më të rëndësishëm dhe të jetë në gjendje të marrë pjesë në nismat e Bashkimit Evropian që synojnë ndërtimin e sigurisë”, përfundoi zyrtari i lartë polak.
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