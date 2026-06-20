Çdo mbrëmje, pa pushim, një pjesë e madhe e protestuesve brohorasin të njëjtën parullë: “Rama në burg, Berisha në burg”. Një slogan që nuk kursen askënd nga establishmenti politik i tri dekadave të fundit. Një thirrje që nuk bën dallim mes pushtetit dhe opozitës, mes kryeministrit aktual dhe ish-kryeministrit.
Pikërisht këtu nis edhe paradoksi. Sali Berisha po tenton me çdo kusht të kapë protestën që e ka vendosur emrin e tij në qendër të akuzës? Në postimin në rrjetin social Facebook ku i bën thirrje demokratëve t’i bashkohen një sheshi që e konsideron pjesë të problemit dhe jo pjesë të zgjidhjes kanë plasur akuzat dhe sulmet ndaj kreut të PD. Qytetarët e paralajmërojnë se fundi i tij do jetë në birucë.
Ja disa nga komentet kundër Berishës
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