Kreu i PD lulzim Basha i ka bërë një sfidë të hapur kryeministri Edi Rama lidhur me vetingun. Ai i ka kërkuar që ta votojë dhe nëse do që t’u mbyllë gojën për akuzat në lidhje me krimin, ta bëjë vetingun i dyti pas Bashës.

“Meqë se di se ça bankomati ishte bashkia e tiranës kur ishte ti, meqë e humbe, meqë pretendon se nuk i njeh banditët me të vcilët bërë pazare për masakrën. Meqë pretendon të kundërtën dhe më thua mendohu mirë, bëhu ti burrë njëherë dhe votoje vetingun e politikanëve, ti marrim me rradhë, dhe ndryshe nga rregulli vjetër të mos e fillojhmë nga plaku por nga i riu e bëj unë i pari, bëje ti i dyti dhe pastaj të tjerët me rradhë nga i pari te i fundit.

E ke fare të thjeshtë do ti japësxh fund këtij monologu që bën këtu, të ka shtetuar mundësia për të mos përsëritur të njëjtat figura letrare, voto vetingun lëri demokratët s ei kanë gjëra te qarta dhe ska gjë që të të shpëtojë ty nga vendimi i tyre për të të rrëzuar ty”, tha Basha.

g.kosovari