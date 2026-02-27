Shqipëria mbetet e vendosur të forcojë bashkëpunimin me Maqedoninë e Veriut si dy fqinje mike, partnere të besueshme dhe aleate në NATO, me synim integrimin në Bashkimin Evropian me kontribut thelbësor në këtë proces të faktorit shtetformues shqiptar që jeton atje.
Këtë qëndrim riafirmoi Presidenti i Republikës, Sh. T. Z. Bajram Begaj, gjatë vizitës zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ku u prit në një ceremoni solemne nga Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova.
Krerët e dy shteteve zhvilluan një takim tête-à-tête dhe më pas në praninë e delegacioneve të tyre.
Presidenti i Republikës së Shqipërisë, në konferencën e përbashkët për mediat me homologen maqedonase, bëri të ditur konkluzionet e këtij takimi, pjesë e të cilit ishte dhe çështja e faktorit shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
“Faktori shqiptar në Maqedoninë e Veriut ka qenë, është e do të vijojë të jetë një faktor shtetformues, bashkëpunues, përfshirës, konstruktiv dhe demokratik, me kontribut kyç në avancimin Euroatlantik”, – garantoi Kreu i Shtetit.
Ndërsa vlerësoi përpjekjet për ndërtimin e një shoqërie funksionale multietnike përmes zbatimit të plotë të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, Presidenti i Republikës riafirmoi gjatë bisedës me Presidenten Siljanovska-Davkova qëndrimin e Shqipërisë për respektimin e detyrimeve që burojnë prej saj.
Çështje tjetër e rëndësishme e diskutuar me Presidenten e Maqedonisë së Veriut ishte dhe avancimi me zbatimin e projektit strategjik të Korridorit VIII, për të cilin Presidenti Begaj theksoi domosdoshmërinë e konsolidimit të bashkëpunimit, duke e pozicionuar këtë Korridor si flamurshenjë të integrimit rajonal dhe zhvillimit të qëndrueshëm.
Një rëndësi të veçantë në këtë vizitë Presidenti i Republikës i kushtoi thellimit të bashkëpunimit në fushën akademike dhe atë të arsimit.
Presidenti Begaj siguroi Presidenten Siljanovska-Davkova se Shqipëria mbetet e angazhuar jo vetëm për bashkëpunimin politik, ekonomik e shoqëror, por dhe për promovimin e fqinjësisë së mirë dhe dialogut në Ballkanin Perëndimor, thelbësor për anëtarësimin në BE.
