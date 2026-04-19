Presidenti i Republikës Bajram Begaj, priti ditën e sotme në një takim zyrtar Shefin e Shtabit të Përgjithshëm të ushtrisë turke, Gjeneral Selçuk Bayraktaroğlu. Fokusi i këtij takimi ishte ri-konfirmimi i marrëdhënieve të shkëlqyera dhe thellimi i bashkëpunimit mes dy shteteve.
Gjatë bisedës, palët theksuan rëndësinë e partneritetit strategjik dhe aleancës së fortë brenda NATO-s, duke ndarë vizionin e përbashkët për zhvillimin në fushat e politikës, ekonomisë, si dhe sigurisë e mbrojtjes.
Kreu i Shtetit shprehu mirënjohjen e thellë për kontributin e vazhdueshëm të Turqisë në modernizimin e ushtrisë shqiptare. Kjo përfshin mbështetjen e pakursyer në arsimim, trajnimin e trupave, zhvillimin e kapaciteteve të mbrojtjes, emergjencat civile, si dhe asistencën mjekësore.
U vlerësua edhe bashkëpunimi i ngushtë mes ushtarakëve të të dy vendeve, të cilët kanë shërbyer krah për krah në misione të rëndësishme ndërkombëtare si në Afganistan, Detin Egje dhe në Kosovë. Kjo ka forcuar më tej lidhjet profesionale dhe vëllazërore mes dy ushtrive.
Presidenti nuk la pa përmendur dhe falënderuar Turqinë për ndihmën e saj jetike në momente të vështira për Shqipërinë, veçanërisht pas tërmetit shkatërrues të vitit 2019 dhe gjatë pandemisë globale COVID-19.
Në përfundim, Presidenti Begaj vlerësoi kontributin e çmuar të Turqisë në misionin paqeruajtës të KFOR-it, duke e cilësuar atë si një faktor kyç dhe të domosdoshëm për garantimin e paqes dhe stabilitetit në Kosovë dhe në mbarë rajonin e Ballkanit.
