Presidenti Bajram Begaj ka pritur ditën e sotme, 11 shkurt, në një takim të ngarkuarën me punë të SHBA-ve në Shqipëri, Nancy VanHorn dhe drejtorin e INL-së për Europën dhe Azinë, Mark Teravakoski.
Ai u shpreh se gjatë diskutimeve u rikonfirmua partneriteti strategjik mes dy vendeve dhe bashkëpunimi si aleatë në NATO.
“Rikonfirmuam partneritetin tonë strategjik dhe bashkëpunimin si aleatë në NATO: forcimin e shtetit të së drejtës; luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit; promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik; ndërtimin e institucioneve më të forta në dobi të gjithë shoqërisë shqiptare”, njoftoi Begaj.
In a meeting with INL Director for Europe & Asia, Mr. Mark Tervakoski, and U.S. Chargé d’Affaires in Albania, Ms. Nancy VanHorn.
We reaffirmed our strategic partnership and cooperation as NATO allies:
-strengthening the rule of law;
-fighting organized crime and corruption;… pic.twitter.com/6d1SeiszqB
— Bajram Begaj (@BajramBegajAL) February 11, 2026
Leave a Reply