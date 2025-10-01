Gazetari Roland Qafoku, i ftuar në studion e “Off the Record” nga Andrea Danglli, në A2CNN, u shpreh se me dekretin e sotëm, Bajram Begaj “ka shtruar tapetin për mandatin e dytë” si President.
“Presidenti Begaj po përgatitet për mandatin e dytë. Kështu e kuptoj unë këtë. Që nga Berisha nuk kemi pasur përsëritje të mandatit presidencial. Klement Zguri dhe Ilir Rusmajli, që janë nga juristët më të mirë që ka Shqipëria, i kanë thënë “JO, nuk duhet ta bësh kështu”. Nuk është çudi që të dy të japin dorëheqjen nesër. Mund të kemi dy dorëheqje nga Presidenca nesër. Nuk e besoj dot që këta të dy t’i kenë thënë: “Dekretoje”. Begaj sot thjesht ka shtruar tapetin për mandatin e dytë. Kaq”, deklaroi Qafoku.
“Kjo ka sjellë që Gjykata Kushtetuese po përsërit precedentin e vitit 2002, kur Arben Rakipi u shkarkua nga Parlamenti si kryeprokuror. Atëherë patëm dy prokurorë të përgjithshëm. Gjykata Kushtetuese i dha të drejtë zotit Rakipi, zoti Theodhori Sollaku mori detyrën se e zgjodhi Parlamenti dhe për 6 muaj patëm dy prokurorë”, shtoi Qafoku.
