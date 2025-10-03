Konstitucionalistja e njohur, Aurela Anastasi, ka reaguar ndaj mënyrës se si u trajtua shkarkimi i kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj.
Në një intervistë për Report TV, ajo thekson se Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, nuk mund të dekretonte zgjedhjet e reja në Tiranë pa pritur vendimin e Gjykatës Kushtetuese.
“Ligji nuk mund të parashikojë shkaqe për shkarkimin që nuk përbëjnë shkelje të rënda të Kushtetutës ose të ligjit”, nënvizoi Anastasi, duke iu referuar nenit 115 të Kushtetutës, i cili parashikon pezullim automatik të vendimit të qeverisë për shkarkimin e një organi vendor, sapo ky vendim ankimohet në Gjykatën Kushtetuese.
Sipas saj, zgjedhjet e reja mund të zhvillohen vetëm nëse Gjykata Kushtetuese lë në fuqi vendimin e Këshillit të Ministrave. “Kushtetuta ka integruar Gjykatën Kushtetuese si një filtër të fortë për të mbrojtur organet e zgjedhura vendorë nga shkarkimet e padrejta”, tha Anastasi.
Konstitucionalistja e kundërshton argumentin e Presidentit se çështja duhej të shqyrtohej nga Gjykata Administrative. Sipas saj, vetëm Gjykata Kushtetuese ka të drejtën të përcaktojë nëse një sjellje e një të zgjedhuri vendor përbën shkelje të rëndë të Kushtetutës apo të ligjit. “Asnjë shkak i parashikuar nga ligji nuk i shpëton dot gjykimit kushtetues”, theksoi ajo.
E pyetur për mundësinë e një procesi të përshpejtuar, Anastasi u shpreh se rregullorja e Gjykatës Kushtetuese lejon shqyrtimin me prioritet të çështjeve që kanë interes publik, si rasti i Tiranës. Ajo shtoi se mosrespektimi i afateve dhe vendimeve të kësaj gjykate vetëm do të thellonte përplasjet institucionale.
Për sa i përket mungesës së Veliajt në detyrë, Anastasi vuri në dukje se kjo nuk ishte me vullnet të tij, duke qenë i izoluar. Ajo theksoi se Gjykata Kushtetuese do të shqyrtojë jo vetëm kushtetutshmërinë, por edhe ligjshmërinë e shkarkimit, përfshirë respektimin e procesit të rregullt ligjor.
Në përfundim, Anastasi paralajmëroi se, nëse Gjykata Kushtetuese do të japë të drejtë Veliajt pas mbajtjes së zgjedhjeve, vendimi do të mbetej thjesht formal dhe i pazbatueshëm, duke i shtuar listës së gjatë të vendimeve të papërfillura të kësaj gjykate.
Leave a Reply