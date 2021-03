Pala shqiptare ka vizituar sot Brukselin në kuadër të mbledhjes së 11-të të Asocim-Stabilizimit BE-Shqipëri.

Burime nga mbledhja bëjnë me dije se në qëndrimi e tij, Bashkimi Evropian ka vlerësuar rolin e Kryerengociatorit Zef Mazi me nota pozitive.

Më herët, Kryenegociatori i Shqipërisë për integrimin, Zef Mazi gjatë një interviste tha se Borrel dhe Varhelyi vlerësuan progresin e Shqipërisë në të gjitha fushat, ndërsa theksoi se janë plotësuar të gjitha kushtet për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare.

“BE mirepret rolin pozitiv te Kryenegociatorit per integrimin ne BE, emeruar ne Maj te vitit te kaluar, dhe zyres te tij, ne koordinimin dhe drejtimin e pergatitjeve te vendit per negociatat e aderimit.

Ne lidhje me kete, BE thekson rendesine e rritjes te metejshme te kapaciteteve administrative dhe berjes me te efektshme dhe me efektive te strukturave negociuesse me funksionet ekzistuese politik-berese me qellim qe te pergatitet me se miri dhe per t’iu pergjigjur ne menyre te efektshme procesit te perafrimint me acquin e BE-se” – mësohet të ketë qenë qëndrimi zyrtar i Brukselit.

