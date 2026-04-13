Bashkimi Europian u investua në rrëzimin e kryeministrit Viktor Orban në Hungari, por vendimtare ishte fryma popullore dhe pakënaqësia e brendshme që solli ndryshimin. Kështu u shpreh në Off The Record me Andrea Dangllin në A2 CNN analisti Mentor Nazarko, sipas të cilit Hungaria nuk mund të krahasohen me realitetin shqiptar.
“Unë mendoj që ishte populli që ka përcaktuar atë. Po ishte fryma pikërisht. Po u mblodh fryma popullore. Fryma popullore pavarësisht sistemit elektoral apo salamandrës elektorale, pavarësisht kontrollit mbi mediat që ai kishte, pavarësisht qeverisjes me grupet e mëdha ekonomike apo bankare. Ndoshta rënia e mirëqenies, ndoshta afërsia me Bashkimin Europian, me vende të veçanta, tradita gjermanike, austriake e të tjerë e të tjera. Ndoshta këto kanë ndikuar ashtu siç dhe fakti që ai ishte një dikush ishte i brendshëm. Pra kjo po përsëritet në të gjithë këta komentuesit. Pra ai hëngri sistemin nga brenda”, tha Nazarko.
Nazarko theksoi se modeli hungarez nuk mund të aplikohet në Shqipëri dhe se opozita e ka të vështirë të ndjekë një skenar të tillë, pasi ndryshimi erdhi nga brenda sistemit.
“Ky është lajmi i keq për partinë e zotit Berisha, sepse i bie që ndryshimin do mund ta sjellë ta zëmë një nga këto rebelet e Partisë Socialiste . PD-ja duket nuk mund ta sjellë në qoftë se do ndjekin modelin hungarez, po është një zhvillim shumë interesant për shkak të përmasës së vendit, po edhe për lidhje me Shqipërinë, sepse është një vend që ka ndikim shumë të madh në Shqipëri dhe në Ballkan”, vijoi ai.
Analisti vuri në dukje gjithashtu se Hungaria është një vend shumë më i zhvilluar ekonomikisht dhe me traditë të konsoliduar demokratike, që nuk përputhet me realitetin politik dhe ekonomik të Shqipërisë.
“Unë mendoj që Hungaria nuk ka lidhje me Shqipërinë në shumë aspekte. Ajo që po ndodh natyrisht përveç faktit që ishte një kryeministër që ka qëndruar 16 vjet në pushtet sa ç’kanë ndenjur Merkel e të tjerë. Ne mund të ndikoheshim, mund të asocioheshim me një model siç ishte ai malazez në Ballkan, por jo me Hungarinë, e cila është vend i Bashkimit Europian, vend shumë i zhvilluar me një traditë të madhe historike dhe jo thjesht të demokracisë, por dhe në shumë aspekte të tjera. Një vend i cili shërbeu megjithatë si urë lidhëse midis lindjes dhe perëndimit, një vendit me ekonomi shumë të zhvilluar po ashtu, ku industria automobilistike kishte një nga ato pikat më të rëndësishme në Evropë. Madje edhe industria e makinave elektrike kishte filluar që të zhvillohej. Kjo s’ka lidhje me Shqipërinë”, u shpreh Nazarko.
