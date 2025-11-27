Parlamenti Europian miratoi në Strasburg një propozim për të mbrojtur të miturit në internet, duke përcaktuar një moshë minimale mbi 16 vjeç për akses në mediat sociale.
Për psikologët ky është një vendim shumë pozitiv dhe duhet parë me prioritet që të zbatohet.
“Kufiri i moshës 16 vjeç, për të pasur akses në media sociale në vetvete sjell një masë ndihmëse për shëndetin mendor, veçanërisht të të miturve. Ata i takojnë një gjenerate lindur tërësisht në këtë periudhë, i janë qasur mjediseve virtuale në një moshë shumë më të re se gjeneratat e tjera dhe pasojat i përjetojnë më gjatë, ose disi më serioze se sa kategoritë e tjera”, u shpreh psikologia, Entela Binjaku.
Sipas psikologes Entela Binjaku, kjo masë e Parlamentit Europian është e domosdoshme, duke patur parasysh pasojat në shëndetin mendor të adoleshentëve për shkak të rrjeteve sociale.
“Nëse do të vendoset ky kufi moshe nga njëra anë, nga ana tjetër ndiqet me rigozitet masa për mospërdorimin e celularit gjatë shkollës, unë mendoj se i kemi bërë një shërbim shumë të mirë veçanërisht shëndetit mendor për të miturit”, tha psikologia.
Varësinë nga rrjetet sociale në shumë vende të BE ekspertët po e trajtojnë si sëmundje të shëndetit mendor. Sipas Binjakut, edhe në vendin tonë kjo varësi është e dukshme, sidomos tek të rinjtë.
“I shikon që ndihen të shqetësuar kur nuk kanë bateri në telefon, apo kur nuk kanë lidhje në internet, ndihen në ankth, bëhen agresivë kur provon t’u marrësh telefonin, nuk kanë dëshirë të dalin nga dhoma, nuk kanë shumë fjalor kur flasin, kur ulesh me ‘ta janë shumë të heshtur, e kjo po ndikon. Në shumë raste në humbje të kufirit të fjalorit, në humbje të procesit analitik, e shpesh herë dhe në mosnjohje. Mosnjohja ka pasojat e veta. Si rezultat i mungesës së komunikimit, brezat nuk njohin njëri-tjetrin dhe si të tillë ata mbeten vazhdimisht e pak si në konflikt”, tha psikologia.
Propozimi i Parlamentit Evropian nuk është detyrues, por është një thirrje e qartë për të gjitha vendet anëtare që të miratojnë ligjet e veta për të ndaluar regjistrimin e fëmijëve në rrjetet sociale nën moshën 16 vjeç.
Leave a Reply