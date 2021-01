Komisioni Evropian u bëri thirrje vendeve anëtare të shpejtojnë vaksinimin në mënyrë që të paktën 70 përqind e popullatës së rritur të mund të vaksinohen deri në verë.

“Vaksinimi është çelësi për tejkalimin e krizës. Ne kemi siguruar vaksina të mjaftueshme për të gjithë popullsinë e Bashkimit Evropian dhe tani duhet të përshpejtojmë shpërndarjen dhe vaksinimin”, tha Presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen.

Ajo shtoi se pandemia do të kapërcehet kur vaksina të jetë në dispozicion për të gjithë në botë dhe premtoi se BE do të intensifikojë përpjekjet për të siguruar një numër të mjaftueshëm të vaksinave në vendet fqinje dhe partnerët në botë.

Dy ditë para samitit video në të cilin liderët e vendeve anëtare do të diskutojnë koordinimin e përgjigjes ndaj krizës COVID, Komisioni publikoi një dokument që propozonte masa për të kapërcyer krizën.

Komisioni po propozon kështu që të përshpejtohet vaksinimi në mënyrë që deri në mars, 80 përqind e popullsisë mbi moshën 80 vjeç dhe 80 përqind e stafeve shëndetësore dhe punonjësve socialë në secilin shtet anëtar të jenë vaksinuar. 70 për qind e popullatës së rritur duhet të vaksinohen deri në verë.

Mbajtja e masave

Komisioni gjithashtu u bën thirrje Shteteve Anëtare të mbajnë masat e distancës fizike, duke kufizuar kontaktet shoqërore, duke luftuar dezinformimin, duke koordinuar kufizimet e udhëtimit, duke rritur testimin, gjurmimin e kontakteve dhe renditjen e gjenomit për t’u marrë me mutacione të reja të virusit.

Komisioni thekson se po punon me Shtetet Anëtare për certifikatat e vaksinimit, në përputhje të plotë me ligjin e BE-së për privatësinë. Ai shton se vendet anëtare duhet të bien dakord mbi një qasje të përbashkët në lidhje me certifikatat e vaksinimit deri në fund të janarit.

Ai gjithashtu rekomandon që të gjitha udhëtimet që nuk janë të nevojshme të dekurajohen deri sa situata epidemiologjike të përmirësohet ndjeshëm.

Komisioni paralajmëron që duhet të tregohet kujdes në funksion të rritjes së numrit të rasteve të infeksionit në javët e fundit në disa shtete anëtare dhe në funksion të shfaqjes së mutacioneve të reja të virusit.

“Tani është më e nevojshme se kurrë të rinovojmë vendosmërinë e Evropës për të vepruar në një mënyrë të bashkuar, të koordinuar dhe të kujdesshme. Propozimet tona sot synojnë të mbrojnë jetën dhe jetesën dhe të ulin barrën mbi sistemet shëndetësore të mbingarkuara. Fundi i pandemisë është para syve, por akoma jo afër,” tha Nënkryetari i Komisionit, Margaritis Schinas.