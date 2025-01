Bashkimi Europian po “dorëzohet” përballë politikave të Albin Kurtit. Kështu u shpreh Presidenti serb Aleksandër Vuçiç nga Forumi Ekonomik i Davosit.

Ai deklaroi gjithashtu se kishte marrë zotimin nga aleati i tij në Azi, Kina, për mbështetje të vazhdueshme lidhur me Kosovën dhe mosndërhyrjen e faktorëve të huaj.

“Unë jam i shqetësuar për politikën evropiane në këtë çështje, jo vetë Sorensen, i cili është një njeri profesionist dhe i drejtë, por politika e dorëzimit ndaj Kurtit dhe me gjithë provokimet aktive të tij. Kjo nuk e ndalon atë nga anëtarësimi në Këshillin e Evropës dhe organizata të tjera. Me Kinën folëm edhe për çështje politike dhe unë shpreha mbështetjen time të plotë për zgjidhjen e çështjes së Tajvanit nga Republika Popullore e Kinës, në përputhje me parimet e politikës së një Kine.

Kinezët kanë deklaruar pa mëdyshje mbështetjen e tyre për ruajtjen për integritetin territorial të Serbisë, përfshirë Kosovën si pjesë të vendit tonë, biseduam edhe për gjërat në vendin tonë, ku pala kineze ka vendosur shumë qartë të mbështesë shtetin e Serbisë dhe mosndërhyrjen e faktorit të huaj, gjë që është e dukshme dhe e dukshme në kushtet tona”, deklaroi Vuçiç.