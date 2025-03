Pavarësisht luftës së agresionit të Rusisë kundër Ukrainës, BE importoi më shumë gaz nga Rusia vitin e kaluar, sipas një raporti të cituar nga mediat gjermane. Rritja ishte 18 për qind krahasuar me vitin 2023, siç llogaritet nga grupi i ekspertëve të ekonomisë, shkruan A2 CNN. Kjo përfshin si gazin që ka hyrë në BE nëpërmjet tubacioneve, ashtu edhe gazin natyror të lëngshëm.

Pas sulmit rus ndaj Ukrainës në shkurt 2022, BE vendosi sanksione të shumta kundër burimeve ruse të energjisë si qymyri dhe nafta. Komuniteti ndërkombëtar synon të ndalojë importin e gazit nga Rusia deri në vitin 2027, por ky plan nuk është ligjërisht i detyrueshëm, shkruan A2 CNN. Që nga fillimi i vitit, Ukraina ka ndaluar së lejuari kalimin e gazit natyror rus dhe ka bllokuar tranzitin përmes tubacioneve nëpër territorin e saj.

Sipas raportit të cituar nga Die Welt, Italia, Republika Çeke dhe Franca në veçanti kanë importuar gjithnjë e më shumë gaz nga Rusia. Importet do të vazhdojnë të rriten në vitin 2025, theksoi më tej grupi i ekspertëve. Megjithatë, kjo nuk është e nevojshme. Sepse kërkesa në BE nuk është rritur fare. Përveç kësaj, çmimet e gazit do të rriten me pothuajse 60 për qind në vitin 2024, thuhet në dokument.

“Është një skandal që BE-ja ende po importon gaz rus”, thotë Pawel Czyzak nga grupi i ekonomistëve gjerman. “Në vend që të investojnë në alternativa reale si energjia e rinovueshme dhe efikasiteti për të parandaluar importet ruse, vendet anëtare po djegin para për kapacitete të shtrenjta LNG që as nuk po përdoren.” Ember parashikon një tepricë deri në vitin 2030.

Gazi natyror i lëngshëm nga Rusia do të vazhdojë të importohet në BE. Ndalohen vetëm investimet në projektet e LNG në ndërtim në Rusi dhe eksportet për këto projekte. Portet e BE-së gjithashtu nuk mund të përdoren për të transportuar LNG-në ruse në vendet e treta.