Liderët e Bashkimit Evropian kanë mirëpritur përfundimin e bllokadës diplomatike lidhur me një kredi të shumëpritur prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën, pasi blloku përfundoi marrëveshjen së bashku me paketën e 20-të të sanksioneve kundër Rusisë.
Pas javësh vonese, BE-ja miratoi kredinë të enjten, në kohë për një samit në Qipro që nisi në mbrëmje dhe që përfshin bisedime gjatë një darke me liderin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy.
Ursula von der Leyen shkroi në rrjetet sociale: “Jemi rrugës për në Qipro me lajme të mira.” Presidentja e Komisionit Evropian përshëndeti të dyja marrëveshjet, të finalizuara pasi Hungaria hoqi veton e saj.
Von der Leyen tha: “Ndërsa Rusia dyfishon agresionin e saj, ne po dyfishojmë mbështetjen tonë për popullin trim ukrainas, duke i mundësuar Ukrainës të mbrohet dhe duke ushtruar presion mbi ekonominë e luftës së Rusisë.”
Më vonë, ajo deklaroi se kësti i parë i financimit prej 45 miliardë eurosh, i planifikuar për vitin 2026, mund të disbursohet brenda këtij tremujori, pra deri në fund të qershorit.
Pagesa e parë, sipas saj, do të financojë prodhimin vendas të dronëve në Ukrainë: “dronë nga Ukraina për Ukrainën”.
Kredia, e financuar përmes huamarrjes së BE-së me synimin që riparimet nga Rusia të mbulojnë shlyerjet, pritet të sigurojë rreth dy të tretat e nevojave financiare të Ukrainës për vitet 2026 dhe 2027, shkruan The Guardian.
Sanksionet e fundit të BE-së kundër Rusisë (raundi i 20-të që nga pushtimi) vendosin në listë të zezë banka dhe kompani energjetike ruse, si dhe entitete në Emiratet e Bashkuara Arabe, Tajlandë dhe Kinë, përfshirë Hong Kongun, për ndihmën ndaj Moskës në shmangien e kufizimeve perëndimore.
Në një rast të parë të këtij lloji, BE-ja po vendos gjithashtu ndalim për eksportin e makinerive të avancuara dhe pajisjeve të telekomunikacionit drejt Kirgistanit, i cili akuzohet për dështim “sistematik dhe të vazhdueshëm” në parandalimin e ri-eksportit të tyre në Rusi, ku përdoren për prodhimin e raketave dhe dronëve. Ish-republika sovjetike ka deklaruar më parë se po punon për të respektuar sanksionet perëndimore.
Hungaria hoqi vetot e saj mbi kredinë dhe sanksionet pas një mosmarrëveshjeje për një tubacion nafte që kalon përmes Ukrainës. Dërgesat e naftës ruse drejt Hungarisë dhe Sllovakisë rifilluan të enjten, sipas kompanisë energjetike MOL, pasi të dy vendet hoqën kundërshtimet ndaj mbështetjes së BE-së për Ukrainën.
Kryeministri hungarez, Viktor Orbán, i cili u mund nga rivali i tij konservator Péter Magyar më herët këtë muaj, nuk do të marrë pjesë në atë që do të kishte qenë samiti i tij i fundit në BE.
Leave a Reply