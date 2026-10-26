Komisioni Evropian ka miratuar planin e veprimit të platformës kineze Temu për të korrigjuar shkeljet e Aktit të Shërbimeve Digjitale (DSA), që lidhen me detyrimet ligjore për vlerësimin e rreziqeve, veçanërisht për përhapjen e produkteve të paligjshme në tregun e saj online.
Kompania kineze do të ketë katër muaj kohë për të zbatuar masat e parashikuara në plan. Ato përfshijnë kontrolle mbi sistemet e moderimit të përmbajtjes, algoritmet e rekomandimit dhe praktikat manipuluese në publikimin e njoftimeve të produkteve.
Plani do t’i nënshtrohet gjithashtu një verifikimi të jashtëm dhe të pavarur.
Komisioni Evropian do të monitorojë zbatimin e masave, pasi në maj të vitit 2026 i vendosi Temu-t një gjobë prej 200 milionë eurosh.
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