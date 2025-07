Mjedisi dhe Ndryshimet Klimatike janë Kapitulli 27 i negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Europian, ku këto dy pika të rëndësishme janë të ndërlidhura edhe me ekonominë qarkulluese të vendit. Në kuadër të EU4GreenGen, Bashkimi Europian ka financuar në vendin tonë disa projekte që kanë impakt në ekonomi dhe në tranzicionin e gjelbër.

Njëri prej start-upeve është transformimi i materialeve të ndërtimit në produkte dizajnimi, siç është rasti i abazhurëve të krijuar nga gurët e zonës piktoreske të Palasës.

Ndërsa në Baldushk të Tiranës, Bashkimi Europian ka financuar një laborator biologjik, i cili ofron menaxhim të qëndrueshëm të burimeve dhe ka impakt në ekonominë qarkulluese të zonës.

Duke qenë se Mjedisi dhe Ndryshimet Klimatike janë Kapitulli 27 i negociatave me BE-në, në fokus është edhe ndotja nga plastika apo materiale të ndryshme.

Në Bubq të Fushë-Krujës, me mbështetjen e Bashkimit Europian është ndërtuar projekti i parë pilot në Shqipëri për riciklimin e qelqit.

Bashkimi Europian, por edhe anëtarët e bllokut si Gjermania dhe Suedia, po bashkëpunojnë me qeverinë shqiptare për të krijuar më shumë vende pune me paga të larta, falë inovacionit dhe projekteve që lidhen me ekonominë qarkulluese.