Bashkimi Evropian pritet t’u adresohet linjave ajrore se ndikimi i luftës me Iranin nuk është ende aq i rëndë sa të justifikojë masa emergjente për sektorin.
“Situata aktuale nuk tregon nevojën për masa të dedikuara për sektorin e turizmit, ndryshe nga kriza e COVID-19,” thuhet në draftin e udhëzimeve të Komisionit Evropian, të cilat pritet të botohen të premten.
Lufta me Iranin ka futur tregjet globale në turbulenca dhe ka ulur ndjeshëm optimizmin ekonomik të investitorëve, për shkak të frikës se konflikti mund të shkaktojë një tronditje të çmimeve të naftës dhe të rrisë inflacionin.
Linjat ajrore evropiane po përgatiten për një pranverë dhe verë sfiduese.
Çmimet e karburantit të avionëve janë rritur mbi 100 dollarë për fuçi që nga fillimi i luftës, ndërsa shqetësimet për mungesa mund të çojnë në anulime fluturimesh.
Komisioni Evropian thekson se deri tani nuk ka mungesa të karburantit të avionëve në BE dhe udhëtarët ruajnë të drejtat e tyre sipas rregullave ekzistuese, pa nevojë për pezullim të kompensimeve si në pandemi.
