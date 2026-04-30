Bashkimi Evropian ka shprehur keqardhje për situatën e krijuar politike në Kosovë, e cila e ka futur vendin në një tjetër cikël zgjedhor. Në një deklaratë me shkrim të shpërndarë për mediat nga zyra e shtypit e BE-së, theksohet se Brukseli u ka bërë vazhdimisht thirrje aktorëve politikë që të garantojnë stabilitet institucional.
Sipas deklaratës, mungesa e një konsensusi për një kandidat unifikues për president ka përshpejtuar zhvillimet politike, duke e çuar vendin drejt zgjedhjeve të treta të përgjithshme brenda më pak se 18 muajve.
“Na vjen keq që partitë politike nuk identifikuan një figurë unifikuese si kandidat për president, çka do të thotë se Kosova tani po shkon drejt zgjedhjeve të treta të përgjithshme në më pak se 18 muaj”, thuhet në reagimin zyrtar.
BE thekson nevojën urgjente për forcimin e dialogut ndërpartiak, me qëllim sigurimin e funksionimit efikas të institucioneve dhe shmangien e humbjes së mundësive që përfitojnë qytetarët, veçanërisht në kuadër të Planit të Rritjes.
Në fokus të shqetësimit mbeten edhe fondet financiare të akorduara për Kosovën. Komisioni Evropian ka alokuar mbi 882 milionë euro për vendin, por një pjesë e këtyre mjeteve rrezikon të humbasë për shkak të ngërçit institucional dhe vonesave në zbatimin e reformave.
Kosova ka marrë me vonesë këstin e parë të parafinancimit, ndërsa pagesat e ardhshme, mbi 90 milionë dhe mbi 165 milionë euro, janë të kushtëzuara me përmbushjen e reformave konkrete. Disa prej tyre kanë afat përfundimtar në qershor, ndërsa të tjerat në dhjetor të këtij viti.
Nga BE bëhet e ditur se ekziston gatishmëri për të vazhduar mbështetjen ndaj Kosovës dhe për të bashkëpunuar në të gjitha fushat, përfshirë Agjendën e Reformave në kuadër të Planit të Rritjes. Megjithatë, theksohet se moszbatimi i reformave do të çojë në humbjen e pakthyeshme të fondeve.
Kosova duhet të përmbushë gjithsej 111 hapa reformues deri në fund të vitit 2027 për të përfituar shumën e plotë të mbështetjes financiare të parashikuar.
