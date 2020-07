Këshilli i çështjeve të Jashtme të BE dënon vendimin e Turqisë për muzeun e Shën Sofisë (Aja Sofja) i kthyer tashmë në xhami dhe i bën thirrje qeverisë turke të rishqyrtojë vendimin e saj.

Sipas Përfaqësuesit të Lartë të BE-së për Punë të Jashtme dhe Politikë të Sigurisë, Këshilli e autorizoi atë që të marrë në konsideratë mënyrat e de-përshkallëzimit të situatës me Turqinë.

Për më tepër, Këshilli udhëzoi Joseph Borel që të përgatisë “masa të mundshme që mund të merren në lidhje me sfidat me të cilat përballemi”, siç tha Përfaqësuesi i Lartë.

“Këshilli dënoi vendimet e fundit për shndërrimin e një monumenti të tillë emblematik si Shën Sofia në një xhami. Ky vendim do të sjellë pashmangshëm mosbesim, do të mbjellë mosmarrëveshje në bashkësitë fetare dhe do të minojë përpjekjet tona për dialog dhe bashkëpunim. Ka një mbështetje të gjerë për t’i bërë thirrje autoriteteve turke të rishqyrtojnë dhe rrëzojnë këtë vendim”, tha Përfaqësuesi i Lartë i BE-së Joseph Borel në një deklaratë pas samitit.

“Me kërkesën e Greqisë, pati një konsensus të gjerë për të hartuar një listë të masave të mëtejshme nëse Turqia vazhdon me sjelljen e saj”, tha Ministri i Jashtëm Grek, Nikos Dendias, duke lënë Këshillin e Çështjeve të Jashtme. Në veçanti, Nikos Dendias deklaroi: “Përshkallëzimi i shkeljeve turke dhe autoritarizmit të Turqisë ishin në qendër të diskutimit tonë. Kishte një dënim të fortë për shndërrimin e Shën Sofisë në një xhami. Edhe Turqisë i është kërkuar të rishqyrtojë dhe të ndryshojë vendimin e saj.

Unë fola gjatë Këshillit për ndikimin serioz të shkeljeve turke në sigurinë dhe stabilitetin në Mesdheun Lindor. Unë jam i kënaqur, sepse partnerët shprehen solidaritet me Greqinë dhe Qipron për veprimet e paligjshme turke në dëm të sovranitetit dhe të drejtave tona sovrane. Me kërkesën tonë, ka pasur një konsensus të gjerë për një listë të masave të duhura të mëtejshme, siç janë sanksionet, që do t’i lejonin BE të përgjigjet në mënyrë efektive nëse Turqia do të vepronte me sjelljen e saj delikate.

Ne u pajtuam që zoti Borel të shqyrtojë mënyrat për të zvogëluar tensionet me Turqinë, por në mënyrë rigoroze në bazë të Konkluzioneve të Këshillit. Në lidhje me Libinë, ka pasur raporte nga një numër vendesh, përfshirë Greqinë, për shkeljen e embargos nga Turqia, si dhe dënimin e incidentit që përfshinte anijen luftarake franceze. Ajo gjithashtu i bëri thirrje Turqisë të tregojë përmbajtje dhe të ndalojë shkeljen e embargos së armëve në Libi”, deklaroi Dendias.

Qiproja, Greqia, Franca, Austria, Suedia, Luksemburgu dhe Sllovakia thuhet se kundërshtuan një bisedim euro-turk gjatë debatit. Gjermania, Bullgaria dhe Rumania ishin në favor të dialogut, ndërsa Italia po bënte presion në atë drejtim pa pasur një qëndrim absolut.

Me rastin e vazhdimit të shpimit turk në EEZ të Qipros dhe kërcënimeve ndaj Greqisë, u kërkua që Komisioni Evropian të përgatisë një dokument të opsioneve për masa të mëtejshme kundër Turqisë.

/e.rr