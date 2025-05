Maroš Šefčovič, komisioneri i tregtisë i Bashkimit Evropian, tha në një intervistë me Financial Times të enjten se blloku po bën “përparim” drejt një marrëveshjeje tregtare me Shtetet e Bashkuara, e cila do të përfshinte blerje në shifrat 50 miliardë euro të produkteve amerikane.

Kjo marrëveshje do të adresonte “problemet” në marrëdhënien tregtare të dy superfuqive, tha ai.

Por Financial Times raportoi se Šefčovič sugjeroi që administrata Trump do të duhej të braktiste tarifat e saj të përgjithshme prej 10% për mallrat evropiane, si një pararendës për çdo marrëveshje tregtare.

Muajin e kaluar, Presidenti Donald Trump vendosi tarifa universale prej 10% për pothuajse të gjitha mallrat që hyjnë në Shtetet e Bashkuara dhe miratoi, më pas i vonoi, tarifa edhe më agresive “reciproke” deri në 50% për vende të caktuara. Tarifa prej 10% për të gjithë partnerët tregtarë, përfshirë Bashkimin Evropian, mbetet në fuqi.

Šefčovič i tha Financial Times se foli me përfaqësuesin tregtar të SHBA-së, Jamieson Greer, dhe sekretarin e tregtisë, Howard Lutnick, për mbylljen e deficitit tregtar të Shteteve të Bashkuara me Evropën duke blerë më shumë gaz natyror të lëngshëm (LNG) dhe produkte bujqësore.

“Nëse ajo që po e shohim si problem në deficit është 50 miliardë euro, besoj se ne mund ta zgjidhim vërtet… këtë problem shumë shpejt përmes blerjeve të LNG-së, përmes disa produkteve bujqësore si soja ose fusha të tjera”, tha Sefcovic për FT.

Megjithatë, ai shtoi se do të ishte “shumë e vështirë” të arrihej një marrëveshje e pranueshme për shtetet anëtare të BE-së dhe parlamentin.

Tregtia midis BE-së dhe Shteteve të Bashkuara ka qenë e tensionuar që kur administrata Trump vendosi shkurtimisht një tarifë reciproke prej 20% për të gjitha mallrat nga blloku më 2 prill, të cilën Trump e quan “Dita e Çlirimit”. Menjëherë pas kësaj, ai i pezulloi këto tarifa për 90 ditë.

BE-ja më pas njoftoi pauzën e saj 90-ditore për kundërmasat ndaj Shteteve të Bashkuara.

“Ne duam t’u japim një shans negociatave”, tha në atë kohë Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen.

Blloku kishte njoftuar këto tarifa hakmarrëse në përgjigje të tarifave të çelikut dhe aluminit të njoftuara nga Trump në mars.

Kthesat drastike i kanë lënë tregjet, qeveritë dhe konsumatorët njësoj të hutuar dhe të shqetësuar për atë që vjen më pas.

Trump kishte përsëritur pretendime të rreme në lidhje me BE-në, duke thënë se ajo ishte “formuar me qëllim shfrytëzimin e Shteteve të Bashkuara”. CNN