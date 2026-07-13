Ministrat e Jashtëm të Bashkimit Evropian do të diskutojnë sot edhe dokumentin e paraqitur nga Komisioni Evropian për mundësinë e vendosjes së sanksioneve ndaj produkteve që vijnë nga vendbanimet izraelite në Bregun Perëndimor, të cilat konsiderohen të paligjshme sipas së drejtës ndërkombëtare. Megjithatë, nuk pritet të merret asnjë vendim përfundimtar, pasi ende nuk ekziston një propozim zyrtar.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e ka menaxhuar drejtpërdrejt këtë çështje përmes kabinetit të saj, duke e larguar përgjegjësinë nga Drejtoria e Përgjithshme për Tregtinë. Ajo ka paraqitur tre opsione të mundshme për masat ndaj produkteve të vendbanimeve: ndalimin e importit, krijimin e një sistemi licencash për kontrollin e hyrjes së këtyre mallrave në tregun evropian, ose vendosjen e tarifave shumë të larta doganore për t’i bërë importet më pak të leverdishme.
Megjithatë, dokumenti i Komisionit tregon një qëndrim të kujdesshëm dhe hezitim për të ndërmarrë masa të drejtpërdrejta kundër qeverisë izraelite. Sipas analizës së paraqitur, ekzekutivi evropian nuk ka propozuar ende hapa konkretë dhe po shqyrton pasojat politike dhe ekonomike të çdo vendimi të mundshëm.
Për ta detyruar Komisionin Evropian të ndërmarrë veprime, shefja e diplomacisë së BE-së, Kaja Kallas, duhet të sigurojë një shumicë të thjeshtë të vendeve anëtare që të kërkojnë zyrtarisht paraqitjen e një propozimi.
Sipas traktateve të Bashkimit Evropian, nëse një shumicë e tillë arrihet, Ursula von der Leyen do të jetë e detyruar ose të paraqesë një propozim për masa konkrete, ose t’u shpjegojë shteteve anëtare arsyet përse vendos të mos ndërmarrë veprime.
Çështja e sanksioneve ndaj produkteve nga vendbanimet izraelite ka krijuar ndarje brenda BE-së, me disa vende që kërkojnë një qëndrim më të ashpër ndaj politikave izraelite në territoret e pushtuara, ndërsa të tjera paralajmërojnë për pasojat diplomatike të masave të tilla.
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