Ministri i Jashtëm i BE Josep Borrell dhe Komisioneri i Zgjerimit Oliver Varhelyi thanë në një deklaratë të përbashkët se Mali i Zi mbajti zgjedhjet parlamentare dhe lokale në pesë komuna në 30 gusht, në përputhje me kornizën ligjore elektorale, e cila kryesisht “ka mbetur e pandryshuar që nga zgjedhjet e fundit. “, por edhe në kontekstin sfidues të pandemisë COVID-19.

“Zgjedhjet ishin paqësore dhe konkurruese, me pjesëmarrje të lartë dhe u vëzhguan nga vëzhguesit vendorë dhe ndërkombëtarë të akredituar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Gjetjet paraprake dhe përfundimet e vëzhguesve ndërkombëtarë nga Zyra e OSBE-së për Institucionet Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODIHR) dhe Asambleja Parlamentare e OSBE-së ishi se “ata vërejnë se zgjedhjet u kryen në mënyrë transparente dhe efikase, por vërejnë debatin e polarizuar intensivisht mbi çështjet e kishës dhe identitetit kombëtar dhe shqetësimet në lidhje me avantazhin e papërshtatshëm për partinë në pushtet dhe mbulimin e çekuilibruar të medias,” tha deklarata e Brukselit.

Zyrtarët e BE u kanë bërë thirrje të gjithë aktorëve politikë dhe institucioneve përkatëse të përfshihen në një “dialog transparent, të vendosur dhe gjithëpërfshirës” mbi zbatimin e rekomandimeve të OSBE për të adresuar “mangësitë e zgjedhjeve të gjata” përpara zgjedhjeve të ardhshme.

Borrell dhe Varhelyi theksojnë se BE pret tani që të formohet një parlament i ri dhe të formohet një qeveri e re, e cila do të vazhdojë rrugën e Malit të Zi drejt BE.

“Mali i Zi ka bërë përparim të mirë në procesin e pranimit në BE dhe muajt e ardhshëm duhet të përdoren për të thelluar dhe përshpejtuar reformat politike dhe ekonomike, veçanërisht në fushën e sundimit të ligjit, ku pika kryesore e përmbushjes së standardeve të përkohshme për kapitullin 23 dhe 24 të sundimit të ligjit”, thanë ata.

Bashkimi Evropian thotë se është plotësisht i përkushtuar për të vazhduar të mbështesë procesin e pranimit të Malit të Zi në BE, si dhe rimëkëmbjen ekonomike pas krizës COVID-19, e cila përfshin planin e ardhshëm ekonomik dhe të investimeve për Ballkanin Perëndimor.