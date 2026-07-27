Bashkimi Evropian po shqyrton mënyra për t’i bërë shtetet anëtare më pak të prirura të përdorin veton. Greqia bllokoi miratimin e paketës së 21-të të sanksioneve kundër Rusisë, duke kërkuar një përjashtim për anijet Dinagas.
Athina ka kërkuar prej javësh një përjashtim nga sanksionet për anijet Dinagas që të vazhdojnë transportin e gazit natyror të lëngshëm rus (LNG) fitimprurës, si kusht që Greqia të bjerë dakord për një sërë masash të tjera që synojnë sistemin financiar të Rusisë dhe të ardhurat nga eksporti i naftës.
Sipas gazetës, tre zyrtarët thanë se aktualisht po punohet për të gjetur mënyra për të kufizuar taktikën, e cila po bëhet gjithnjë e më e zakonshme në negociatat e sanksioneve të BE-së, ndërsa shtetet anëtare kërkojnë të mbrojnë kompanitë që ende bëjnë biznes me Rusinë.
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