Kryeministri Edi Rama në një intervistës për agjencinë italiane të lajmeve ANSA, thotë se metoda evropiane e zgjerimit me anëtarë të rinj, mbetet shumë e ngadaltë dhe shumë e mbushur me pengesa.
“BE-ja është një bekim për ne. Roli i saj është shumë i dobishëm për ndërtimin e institucioneve dhe ajo di ta bëjë këtë. Është procesi më neurotik i mundshëm, por funksionon. Falë kësaj, ne kemi ndryshuar.
Bashkimi Evropian ka ndryshuar qëndrimin e tij themelor, që nga pushtimi i Ukrainës nga Putin. Më parë thoshin fjalët e duhura, por veprimet nuk pasonin. Kur erdhi pushtimi, ata e kuptuan se të gjitha palët jashtë bllokut mund të humbisnin”, tha ndër të tjera Rama.
Duhet të bëjmë atë që duhet të bëjmë. Dhe do të ecim përpara sepse kështu përmirësohemi ka thënë më tej për ANSA numri një i qeverisë shqiptari duke theksuar se “lajmi i mirë është se ne nuk do të bëhemi kurrë një Gjermani, sepse nuk jemi të aftë për këtë. Por një ‘Itali e vogël.
