Nëse Bashkimi Evropian lë vakum në Ballkanin Perëndimor, forcat e tjera që nuk ndajnë vlerat demokratike të BE do të hyjnë në atë vakum për arsye gjeostrategjike, tha Sekretari i Shtetit për Evropën në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Gjermanisë, Michael Roth.

Ai shton se nëse BE nuk e mban fjalën e saj dhe për këtë arsye forcon forcat nacionaliste dhe populiste në rajon, atëherë kjo do të ketë pasoja për sigurinë dhe stabilitetin e BE.

“Çdo hezitim i mëtejshëm i BE do të kuptohet si dobësi në një botë ku autoritarizmi po forcohet dhe demokracia po shtypet gjithnjë e më shumë,” tha Roth, raporton Tanjug.

Revista Handelsblatt vëren se fuqi të tilla si Rusia, Kina dhe Turqia të interesuara në rajon dhe se në Bruksel dhe Berlin kanë frikë se interesat politikë dhe ekonomikë të forcave jashtë BE mund të ngadalësojnë më tej rrugën tashmë të gjatë drejt një sundimi më të madh të ligjit, demokracisë dhe bashkëpunimit ndërkufitar.

‘Duhet të aktivizohemi’

Roth nuk e fsheh se është i zhgënjyer që gjatë presidencës gjermane të BE-së, nuk kishte përparim në integrimin evropian në Ballkanin Perëndimor.

“Ne kemi nevojë urgjente për sinjale pozitive për Ballkanin Perëndimor. Nuk ka asgjë më pak në lojë sesa besueshmëria jonë”, tha Roth, duke shtuar “ne duhet të bëhemi aktivë. Sepse paqja, stabiliteti rajonal në Ballkanin Perëndimor janë të një rëndësie thelbësore strategjike për të gjithë Evropën dhe për fqinjësinë e afërt”.

Ai është i bindur se BE do të ndërmarrë hapa të rinj gjatë presidencës së Portugalisë në gjysmën e parë të vitit dhe më në fund do të mbajë konferencat e para ndërqeveritare me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, të cilat janë shtyrë disa herë.

“Portugalia është e vetëdijshme për rëndësinë e Ballkanit për stabilitetin e të gjithë Evropës. Unë besoj se Portugalia do të përmirësojë procesin e pranimit, “tha Roth.

Të rinjtë po largohen nga rajoni

Politikani gjerman gjithashtu beson se të rinjtë po largohen nga rajoni sepse nuk shohin perspektivë, duke vlerësuar se është një tragjedi për vendet e Ballkanit, të cilave, shton ai, tashmë u mungojnë mjekë, infermierë, ekspertë dhe inxhinierë.

Ai kujton se BE ndihmoi vendet e Ballkanit me 3.3 miliardë euro në luftën kundër pandemisë së virusit korona, si dhe se u njoftua një paketë investimesh me vlerë nëntë miliardë euro. Gjithashtu, kur bëhet fjalë për vaksinat, Ballkani Perëndimor mund të mbështetet në solidaritetin evropian, tha Roth.

Sidoqoftë, ky solidaritet dhe mbështetje e madhe e Bashkimit Evropian nuk është vërejtur gjithmonë.

“BE duhet të jetë më e pranishme në perceptimin emocional të njerëzve, dhe jo në mënyrë që të mund ta godasim veten mbi supe. Më në fund, Evropa duhet të imponohet në një konkurrencë sistematike me forcat autoritare që përndryshe do të ankorohen në mes të Evropës,” përfundoi Roth.

g.kosovari