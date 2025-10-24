Bashkimi Evropian ka akuzuar kompaninë Meta , se ka dështuar të zbatojë siç duhet rregullat e Aktit për Shërbimet Digjitale (DSA), duke mos siguruar mekanizma të thjeshtë dhe efektivë për përdoruesit që të raportojnë përmbajtje të paligjshme në platformat e saj. Komisioni Evropian tha se këto përmbajtje përfshijnë materiale që lidhen me abuzimin seksual të fëmijëve dhe terrorizmin, dhe se mungesa e transparencës përbën shkelje të rëndë të detyrimeve ligjore të BE-së.
Hetimi i Brukselit mund të çojë në një gjobë të madhe për Metën, që mund të arrijë deri në 6% të të ardhurave të saj vjetore globale, sipas parashikimeve të DSA-së, ligji që synon të forcojë kontrollin dhe përgjegjësinë e platformave të mëdha online për përmbajtjen që ato shpërndajnë. Deri më tani, BE-ja nuk ka vendosur asnjë gjobë të tillë, por çështja ndaj Metës mund të shënojë rastin e parë të këtij lloji.
Komisioni vuri në dukje edhe probleme në mekanizmin e ankesave të Metës, duke theksuar se procesi i apelimit pas heqjes ose bllokimit të përmbajtjeve e bën të vështirë për përdoruesit të argumentojnë pse nuk pajtohen me vendimet e kompanisë.
Në reagimin e saj, Meta mohoi çdo shkelje të DSA-së, duke deklaruar se ka bërë ndryshime në mënyrën e raportimit të përmbajtjeve, në procedurat e apelimit dhe në mjetet e qasjes në të dhëna që prej hyrjes në fuqi të ligjit. Kompania tha se është në dialog të vazhdueshëm me Komisionin Evropian dhe beson se veprimet e saj janë në përputhje me kërkesat ligjore të BE-së.
Në të njëjtën kohë, rregullatorët evropianë kanë kritikuar edhe TikTok-un, duke e akuzuar për vendosje të procedurave të ndërlikuara për studiuesit që kërkojnë qasje në të dhënat publike dhe për mungesë transparence në reklamimin online. TikTok është përgjigjur se mbetet i përkushtuar ndaj transparencës, por ka kërkuar nga BE-ja qartësi ligjore, pasi disa kërkesa të DSA-së bien ndesh me Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR).
Ky përplasje vjen në një klimë të tensionuar mes SHBA-së dhe BE-së për rregullat digjitale, pasi presidenti Donald Trump ka paralajmëruar masa ndëshkuese kundër vendeve që, sipas tij, “diskriminojnë” kompanitë amerikane.
Zëdhënësi i Komisionit Evropian, Thomas Regnier, tha se akuzat për censurë janë të pabazuara dhe se DSA-ja, përkundrazi, “mbron lirinë e shprehjes dhe u jep qytetarëve evropianë mjetet për t’u mbrojtur ndaj vendimeve të njëanshme të gjigantëve të teknologjisë.”
