Bashkimi Evropian ka akuzuar kompaninë “Meta”, duke thënë se Facebook dhe Instagram nuk po arrijnë të parandalojnë përdorimin e platformave nga fëmijët nën moshën 13 vjeç. Sipas hetimit të kryer, Meta ka shkelur rregullat e përmbajtjes dixhitale, duke i ekspozuar të miturit ndaj rreziqeve të përmbajtjeve të papërshtatshme.
“Termat dhe kushtet nuk duhet të jenë thjesht deklarata me shkrim, por më tepër baza për veprime konkrete për të mbrojtur përdoruesit – përfshirë fëmijët,” tha Henna Virkkunen, komisionerja e BE-së për teknologjinë.
Në lëvizjen e saj të fundit për të rritur mbrojtjen për fëmijët në internet, BE-ja tha se një hetim tregoi se Meta shkeli rregullat e përmbajtjes dixhitale dhe i tha kompanisë të “forcojë” masat e saj për të parandaluar, zbuluar dhe hequr fëmijët nën 13 vjeç në Facebook dhe Instagram.
BE zbuloi se Meta kishte masa joefektive për të zbatuar kufizimet e veta për fëmijët që përdorin Facebook dhe Instagram.
Nëse konfirmohen pikëpamjet e rregullatorit për Meta, BE mund të vendosë një gjobë deri në 6% të xhiros totale vjetore të kompanisë në mbarë botën.
Meta ka kundërshtuar gjetjet, duke deklaruar se platformat e saj janë të destinuara për persona mbi 13 vjeç dhe se kompania ka masa për të zbuluar e hequr llogaritë e fëmijëve. Një zëdhënës i saj tha se Meta do të vazhdojë të angazhohet me BE-në për këtë çështje.
“Ne jemi të qartë se Instagram dhe Facebook janë të destinuara për njerëzit e moshës 13 vjeç e lart dhe ne kemi masa për të zbuluar dhe hequr llogaritë nga kushdo nën atë moshë”, tha kompania.
