Këtë të shtunë, 11 korrik, Bashkimi Demokratik për Integrim ka protestuar në Tetovë për vendimin e Gjykatës Kushtetuese që ka shfuqizuar atë të vitit 2007, duke u hequr emrat shqiptarë të disa rrugëve dhe shesheve kryesore.
Më kryesori ishte sheshi “Liria”, i cili me vendimin e fundit të Kushtetueses do të quhet “Marshall Tito”.
BDI kërkon nga Këshilli i Tetovës të mbajë një seancë të jashtëzakonshme, ku të ketë edhe votim të këshilltarëve për emrat e vjetër të rrugëve, edhe për ato të cilat mbajnë ende emra të heronjve shqiptarë. Gjithashtu, BDI kërkon emërtime për ato rrugë të cilat ende nuk gëzojnë një emër.
Partia në pushtet e ka miratuar një seancë të tillë, por theksoi se do të jetë Këshilli i komunës ai që do të vendosë nëse do të ketë një votim të tillë ose jo.
BDI shprehet se nuk do të ndalet deri në momentin kur komuna të organizojë një seancë të jashtëzakonshme dhe të ketë votimin për rrugët.
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