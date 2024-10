Bashkimi Demokratik për Integrim reagoi ashpër ndaj vendimit të Gjykatës Kushtetuese për shfuqizimin e mekanizmit të njohur si “Balancuesi”.

Zëdhënësi i BDI-së në opozitë, Arbër Ademi, tha se një lëvizje e tillë “rrezikon” stabilitetin multietnik dhe harmoninë që Maqedonia e Veriut ka ndërtuar deri më tani.

“Ky vendim është një goditje e rëndë për Marrëveshjen e Ohrit, për Kushtetutën e vendit dhe për stabilitetin multietnik të vendit tonë, pasi institucionet kanë reflektuar realitetin tonë të përbashkët”, u shpreh Ademi.

“Balancuesi” ishte një mekanizëm që rregullonte përfaqësimin “e drejtë dhe të duhur” të komuniteteve në institucionet shtetërore në këtë vend. Vendimi i 9 tetorit i Kushtetuesës prek edhe punësimet në administratën publike. Ademi e përshkroi deklarimin e përkatësisë etnike si një “element të domosdoshëm” për të garantuar përfaqësim të drejtë të të gjitha komuniteteve në vend.

Ademi i bëri thirrje bashkësisë ndërkombëtare “për ta mbrojtur të drejtat e garantuara me Kushtetutën dhe ligjin dhe për të siguruar që barazia dhe përfaqësimi të mbeten të paprekura”, duke paralajmëruar edhe protesta të mundshme nga BDI-ja dhe Fronti Europian.

Ndërkohë, ministri i Shëndetësisë, Arben Taravari, pjesë e koalicionit të partive politike shqiptare në Qeveri, doli me një pretendim befasues përmes një statusi në Facebook ku tha se BDI ka “urdhëruar gjykatësit” ta shfuqizojnë mekanizimin e “Balancuesit”, ndërsa premtoi se ky mekanizëm do të zëvendësohet me një ligj të ri “më të mirë”. Shfuqizimin e “Balancuesit” , kryeministri Hristian Mickoski e kishte deklaruar hapur dhe e kishte pjesë të programit zgjedhor të partisë së tij, VMRO DPMNE-së, në zgjedhjet parlamentare të 8 majit.