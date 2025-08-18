Ndërsa uria masive në Gaza ka shkaktuar dënim global, Izraeli lejoi fundin e korrikut shpërndarjen e disa ndihmave përmes ajrit.
Por, një analizë e BBC Verify, zbulon se një pjesë e konsiderueshme e këtyre dërgesave ka rënë në zona që ushtria izraelite i ka shpallur si zona të rrezikshme luftarake, ku popullsisë i është thënë të mos hyjë.
Pamjet e verifikuara tregojnë dhjetë raste të ndryshme kur kutitë me ushqime kanë përfunduar në territore të kuqe në hartë, të cilat Izraeli i ka klasifikuar si zona të rrezikshme. Edhe kur ndihmat bien në zona të shpallura si “të sigurta”, shpesh rezultojnë fatale.
Një video e siguruar nga BBC tregon momentin kur një kuti ndihmash ra mbi një djalë në Gaza, duke e vrarë atë në vend. Një ditë më parë, një tjetër video e verifikuar tregonte shembjen e një çatie në Gaza City, pasi kutitë e ndihmave të varura nga parashutat kishin mbetur të bllokuara në ndërtesë.
Gazetari i BBC, Jeremy Bowen, ishte brenda një avioni jordanez përgjatë një prej shpërndarjeve ajrore, të koordinuara me Izraelin. Analiza e rrugëve të fluturimit dhe krahasimi me imazhe satelitore treguan se avionët kanë hedhur kutitë rreth një kilometër brenda zonave të shpallura si luftarake.
Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka paralajmëruar se “shpërndarjet ajrore janë joefikase, të paqëndrueshme dhe nuk arrijnë gjithmonë tek më të pambrojturit”.
Mbi 100 organizata të të drejtave të njeriut kanë bërë thirrje që Izraeli të ndalojë “armatosjen e ndihmës” në Gaza, teksa uria vazhdon të përkeqësohet. Izraeli, nga ana tjetër, mohon çdo pengesë për furnizimin me ndihma dhe thotë se kamionët dhe shpërndarjet ajrore vijojnë normalisht.
