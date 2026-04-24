Financieri i dënuar për krime seksuale, Jeffrey Epstein, strehoi gra që pretendojnë se janë abuzuar prej tij në disa apartamente në Londër, në vitet pasi policia britanike vendosi të mos e hetonte.
Hetimi ka identifikuar katër apartamente të marra me qira në zonën e pasur të Kensington and Chelsea, përmes faturave, emaileve dhe dokumenteve bankare të përfshira në dosjet e Epstein. Gjashtë nga gratë që qëndruan në këto banesa kanë dalë më pas publikisht si viktima të abuzimit të tij.
Policia londineze deklaroi se kishte ndjekur “linja të arsyeshme hetimi”, duke intervistuar Giuffre disa herë dhe duke bashkëpunuar me hetuesit amerikanë.
Sipas dokumenteve, disa nga gratë në apartamentet londineze u detyruan nga Epstein të rekrutonin të tjera në skemën e tij të trafikimit seksual, ndërsa transportoheshin rregullisht në Paris me Eurostar për ta takuar atë.
BBC analizoi miliona faqe dokumentesh të mbledhura nga US Department of Justice, duke ndërtuar një panoramë më të detajuar të aktivitetit të tij në Mbretërinë e Bashkuar. Hetimi tregon se operacioni i tij ishte më i gjerë sesa mendohej më parë, me më shumë viktima, infrastrukturë të organizuar dhe lëvizje të shpeshta ndërkufitare.
Një tjetër ankesë për abuzim në Mbretërinë e Bashkuar u bë në vitin 2020, por mbetet e paqartë nëse u hetua. Po ashtu, autoritetet britanike kishin dijeni se Epstein kishte marrë me qira të paktën një nga apartamentet e identifikuara.
Avokatja e të drejtave të njeriut, Tessa Gregory, u shpreh e habitur që nuk ishte hapur një hetim në Mbretërinë e Bashkuar, duke theksuar se shteti ka detyrim ligjor të hetojë rastet e trafikimit të qenieve njerëzore.
Nga ana tjetër, ish-hetuesi i lartë Kevin Hyland deklaroi se policia kishte humbur mundësi për të vepruar, duke ngritur pikëpyetje mbi vendimet e marra në atë kohë.
Dokumentet zbulojnë gjithashtu se Epstein mbante kontakte të vazhdueshme me gratë që strehoi në Londër, duke u përfshirë edhe në detaje të jetës së tyre, përfshirë pagesat për qira, studime dhe shpenzime të përditshme.
Përmes Eurostar, ai bleu të paktën 53 bileta për të transportuar gra mes Francës dhe Anglisë nga viti 2011 deri në 2019. Në gjashtë muajt e fundit të jetës së tij, lëvizjet u intensifikuan, me disa gra që u transportuan pak ditë para arrestimit të tij.
Hetimi zbulon gjithashtu lidhje me persona që punonin për të dhe bashkëpunëtoren e tij Ghislaine Maxwell, e cila aktualisht po vuan një dënim me 20 vite burg në SHBA.
Autoritetet britanike kanë deklaruar në mënyrë të përsëritur ndër vite se hetimi i akuzave ndaj Epstein ishte më i përshtatshëm për t’u ndjekur nga autoritetet ndërkombëtare, ndërsa aktualisht disa struktura policore po vlerësojnë informacionet e reja për të vendosur nëse do të hapin hetime.
Ndërkohë, viktimat dhe avokatët e tyre kërkojnë një hetim publik të plotë për të kuptuar se çfarë shkoi keq dhe për të parandaluar raste të ngjashme në të ardhmen.
Leave a Reply