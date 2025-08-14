Një qytet i madh në perëndim të Greqisë, Patra, është nën kërcënimin e zjarreve të shpejta, ndërsa nxehtësia ekstreme dhe era e fortë po përshkojnë gjithë jugun e Evropës.
Flakët janë përhapur deri në periferi të qytetit të tretë më të madh grek, me rreth 200 mijë banorë, duke detyruar evakuuime, përfshirë një spital fëmijësh dhe duke mbuluar horizontin me tym. Në dy ditët e fundit, pothuajse 10 mijë hektarë tokë janë djegur në rajonin përreth Achaia.
Fshatra të tëra janë boshatisur, shtëpi dhe biznese janë shkatërruar, dhe qindra automjete janë djegur, përfshirë më shumë se 500 makina në një pikë doganore.
Rrugët e Patras u zbrazën, ndërsa disa banorë shikonin në heshtje flakët që zbrisnin nga malet përreth.
Era e fortë dhe nxehtësia prej 38°C ka mbuluar qytetin me tym, duke çuar disa persona në spital me vështirësi në frymëmarrje. Autoritetet urdhëruan evakuuimin e një qyteti pranë me 7,700 banorë, ndërsa paralajmërime të reja u dhanë për dy fshatra të tjerë.
Në ishujt Zante dhe Chios, dhjetëra persona u shpëtuan nga rojet bregdetare ndërsa flakët afroheshin pranë plazheve. Greqia ka kërkuar ndihmën e aeroplanëve zjarrfikës të BE-së për të mbështetur mbi 4,800 zjarrfikësit që po luftojnë mbi 20 zjarre aktive në vend.
Kjo krizë vjen ndërsa një valë të nxehti përfshin Evropën jugore, duke shkaktuar zjarre nga Portugalia deri në Ballkan.
Në Spanjë, një civil dhe një zjarrfikës vullnetar humbën jetën gjatë ditës së dhjetë të temperaturave ekstreme, që arritën deri në 45°C.
Autoritetet paralajmërojnë për rrezik të lartë zjarri në pothuajse gjithë vendin, ndërsa meteorologët vënë në dukje se këto ekstreme po bëhen më të shpeshta dhe intensive për shkak të ndryshimeve klimatike të shkaktuara nga njeriu.
